В июне самыми медийными в АКЗС стали единороссы

Рейтинги 06.07.2020 14:50 1885

Всю первую тройку рейтинга упоминаемости депутатов Алтайского Заксобрания в июне заняли единороссы. Лидером вновь стал спикер парламента Александр Романенко, за ним идут Сергей Писарев и Борис Трофимов.

Александр Романенко за месяц немного нарастил свою медийность. В июне спикер комментировал отмену курортного сбора для Белокурихи, озвучил кандидатов ЕР на довыборы в краевой парламент, принял участие в нескольких официальных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне и других. А в конце месяца Романенко вслед за губернатором ушел на самоизоляцию из-за выявленных положительных тестов на коронавирус у сотрудников правительства и АКЗС, позже спикер сдал анализ - вирус не обнаружили.

Сергей Писарев в июне вновь вернулся в тройку лидеров рейтинга. СМИ много писали о долгожданном открытии зоопарка, а затем о гибели в нем белок. Животные отравились едой, которую дали им посетители. К слову, эту новость разошлась не только в краевых, но и в федеральных СМИ.

Борис Трофимов в июне был одним из самых частых спикеров в краевой прессе из-за очередных выплат семьям с детьми и другой соцподдержки, которую анонсировал президент. Он уточнял все необходимые моменты.

Самый большой рост за месяц показал Андрей Осипов. С 20 строчки он поднялся на 7 место. Он комментировал поправки в краевой Кодекс о выборах, которые вызвали бурное обсуждение на сессии. А самое большое падение у Сергея Приба, в июне он занял только 9 место, хотя в мае был на 5.

Первые 10 строчек рейтинга заняли следующие депутаты АКЗС:

Остальные депутаты расположились в рейтинге следующим образом:

14 место в рейтинге у депутатов, упоминавшихся в краевых СМИ 1 раз. Это Сергей Бенслер (ЕР), Александр Демин (ЕР), Анатолий Вытоптов (ЕР), Игорь Панарин (ЕР), Владимир Попов (КПРФ), Вячеслав Початов (КПРФ), Андрей Секрета (ЛДПР), Анатолий Суворов (ЕР), Людмила Суслова (СР), Владимир Устинов (ЕР).

Кроме того, ряд народных избранников вообще не были упомянуты в региональных СМИ ни разу. Это Оксана Абрамова (ЛДПР), Юрий Астанчик (КПРФ), Александр Балушкин (ЕР), Николай Бушков (ЕР), Николай Данилин (ЕР), Иван Диркс (ЕР), Ирина Журавлева (ЛДПР), Евгений Лямин (ЕР), Юрий Кайро (ЕР), Алексей Кривенко (ЕР), Сергей Сивец (ЕР), Александр Траутвейн (ЕР), Сергей Шабанов (ЕР), Ирина Шудра (ЛДПР), Всеволод Кондратьев (ЕР), Игорь Пляко (ЕР), Виталий Щербаков (ЕР), Николай Якушев (ЕР), Олег Кравченко (КПРФ), Алексей Найден (ЕР), Павел Рего (ЛДПР), Андрей Сартаков (КПРФ), Максим Степин (ЕР), Максим Талдыкин (КПРФ), Андрей Хмурович (ЕР), Наталья Цепенко (ЕР), Михаил Никишанин (СР), Дмитрий Степурко (ЛДПР), Александр Николайчик (СР), Владимир Репкин (ЕР).

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google.