3 июля в Республике Алтай отметили 29-летие образования республики. У истоков реформ, в результате которых Горно-Алтайская автономная область получила новый статус, стоял Валерий Чаптынов. Он же стал первым губернатором республики Алтай. Умер 10 августа 1997 года в Москве, где в это время находился в командировке. Его имя присвоено одной из улиц Горно-Алтайска, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, известно также что его имя носит один из пиков Северо-Чуйского хребта.
Председатель Общественной палаты Алтайского края, в 90-е годы губернатор Алтайского края Лев Коршунов написал воспоминания о Чаптынове. Первоначально они были опубликованы в «Звезде Алтая». «Политсибру» решил познакомить с воспоминаниями Льва Коршунова наших читателей.
В 90-е годы я был председателем Рубцовского горисполкома, затем председателем Рубцовского горсовета (в то время высшее должностное лицо), мне постоянно приходилось принимать участие в работе крайисполкома и крайкома партии. Тогда фамилия Валерия Ивановича Чаптынова была хорошо известна в краевых партийных и советских органах власти. Более того, в разговорах о нем отзывались неплохо, но мы с ним не пересекались.
В те годы Россия формировала новые органы власти, в том числе законодательные, и шли выборы народных депутатов РСФСР. Сейчас трудно поверить, но вся страна тогда буквально не отлипала от телевизоров, пристально следя за ходом предвыборной борьбы.
Валерий Иванович выиграл по своему округу, а я - в Рубцовске. В процессе подготовки к съезду мы впервые встретились и познакомились.
В России никогда не любили власть, а в 90-х годах прошлого столетия народ не просто не любил ее, порой ненавидел.
Время и сегодня непростое. Но оно не идет ни в какое сравнение с тем периодом. Уходила одна эпоха, приходила другая - бурная и противоречивая. При этом ни власть, ни население не понимали, что происходит, что будет дальше, рушился весь привычный уклад жизни, и то, что для человека было дорого, свято, могло мгновенно обрушиться, исчезнуть. Люди теряли работу, в банках бесследно исчезали денежные накопления, обрушивались финансовые пирамиды.
Человек вдруг понимал, что он не нужен никому, в том числе государству, что он совершенно беззащитен перед судьбой и перед долей своей. И все это завязывалось в такой клубок противоречий, что порой казалось: все летит в тартарары. На своей собственной судьбе, судьбах своих родных и близких понимал горькую мудрость знаменитой китайской пословицы: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен».
И то, что Валерий Иванович, находясь на вершине власти в Горном Алтае, пробился в высший законодательный орган России, само по себе вызывало удивление и уважение, ибо в то время население считало, что все зло не только в дураках и дорогах, но и в органах власти, а точнее - в тех, кто в них работает.
Первый раз мы встретились с ним при подготовке к съезду народных депутатов. И чем больше встречались, решали совместные вопросы, отстаивали интересы наших территорий, спорили, тем лучше я узнавал и понимал Чаптынова, росло уважение и желание перенять навыки работы.
На себе испытал его умение улавливать нюансы сложнейших дискуссий. Он обладал редким даром - в самом запальчивом, а порой и жестоком споре услышать своего оппонента, мог очень уважительно для собеседника сгладить разногласия, соблюдая при этом интересы обеих сторон.
Валерий Иванович не боялся встреч с людьми, не боялся толпы. Не раз был свидетелем, как, приезжая в тот или иной район республики и видя возле магазинчика или небольшого базара скопление людей, он сразу подходил к ним и первым здоровался. Его узнавали, и начинался разговор, темы были разные. Вначале он как бы прощупывал собеседника, порой подыгрывая, пытаясь до конца понять позицию, найти аргументы. Сам большой любитель таких дискуссий, я никогда в них не ввязывался, но мне было очень интересно наблюдать. Увлекаясь, он преображался, становился как бы выше ростом, ярче, речь делалась эмоциональной, образной и одновременно доходчивой, отчетливо бросались лидерские черты, было видно, что люди верят ему и пойдут за ним.
Одна из проблем управленца, работающего на уровне руководства регионом, заключалась в необходимости баланса трех составляющих: экономической, юридической и политико-социальной. К сожалению, даже сейчас, когда законодательная база и действующая практика сформировались, многое не имеет однозначной юридической оценки, возникают так называемые законодательные «дыры», и просчитать их очень сложно. Подчеркиваю: это сейчас.
А каково было тогда В.И. Чаптынову и другим управленцам работать в условиях перехода к рынку, когда и законы, и практика, и психология только формировались или вообще отсутствовали!
И все-таки ему удавалось, прорабатывая решения, следовать букве и духу закона, предвидеть и оценивать их влияние на качество жизни и благополучие населения.
Вспоминаю: Москва, вечер и наш с Валерием Ивановичем разговор «за жизнь». Есть должности, о которых мечтают: «Вот была бы житуха!» Есть, наоборот, которые костерят...
А работа руководителя региона (не важно, республика это, область или край)? Она-то какая: сладкая и желанная? Или есть в ней что-то такое, что даже самых безбашенных заставляет задуматься? С одной стороны, порулить- то хочется, а с другой.
Конечно, труд руководителей территорий 90-х годов и нашего времени - это, как говорят, две большие разницы. Когда человек работает на конкретном участке, допустим, ведет кирпичную кладку школы, прокладывает дорогу и т.д., он может сказать: «Я построил школу, проложил дорогу». И это будет правильно. Губернатор так сказать не может - ибо при строительстве школы он кирпичи не таскает, да и в кладке стен мало что понимает.
А те дипломатические усилия, нервы, здоровье, наконец, которые тратит губернатор, пробивая в Правительстве РФ или в аппарате президента финансирование на строительство той же школы, дороги, моста, к сожалению, остаются за кадром. Но если возникнет нестандартная ситуация либо, не дай бог, ЧП, виновато будет первое лицо.
Во времена Валерия Ивановича работа с правительственными чиновниками была очень сложной. Но, с другой стороны, это был период какой-то демократической вольницы. Правительство России еще формировалось и было достаточно «разношерстным»: встречались профессионалы советской школы (В.С. Черномырдин) и демократы, которые практически не имели управленческого опыта и приобретали его на ходу (Е.Т. Гайдар).
Мне думается, в этом и заключались житейская мудрость и азиатская хватка Чаптынова, что он, воспользовавшись ситуацией, смог выбить и подписать, пожалуй, самое большое количество в Сибири эпохальных постановлений Правительства России для Республики Алтай. Это позволило ей встать в один ряд с другими субъектами страны.
Умению выстраивать отношения с федеральным центром у Чаптынова можно было учиться. На мой взгляд, так работать могут немногие. Это системная, каждодневная упорная работа, по сути, сизифов труд. Сейчас при взгляде в 90-е возникает мысль, что ему и его соратникам удавалось каким-то непостижимым образом растягивать время.
Огромный опыт Валерия Ивановича позволил ему разобраться в особенностях народного хозяйства Республики Алтай, выявить слабые и сильные стороны региона, понять и раскрутить опорные точки развития экономики, не делая при этом никаких резких рывков и поворотов. Губернатор, не способный просчитать ситуацию как минимум на три - пять лет, вряд ли добьется когда-либо положительной динамики в своей работе. Способность предвидеть, на мой взгляд, врожденное качество. Либо оно есть, либо его нет. У Чаптынова оно было.
За короткий промежуток времени он бережно собрал и дал ход тем идеям, которые витали в воздухе или не были до конца реализованы. Ему удавалось смотреть на многие вещи как-то по-другому, увязывая все процессы в некую свою систему, постоянно искать и находить грань между можно и нельзя. Все это и делало его лидером.
А как не вспомнить о страстях, кипевших на улицах, о многочисленных митингах, встречах, дискуссиях? Как народному депутату России, ему постоянно приходилось принимать участие в этих, я бы сказал, сражениях. В то время общество серьезнейшим образом раскололось, разброс мнений был от коммунистически- либеральных до агрессивно-национальных, порой доходило до рукопашной.
Особо страсти бушевали на митингах. Надо быть Чаптыновым, чтобы суметь обуздать толпу и повести людей за собой. Это говорило о том, что он жизнь учил не по учебникам, она его учила.
Мне вспоминается любопытный разговор, который произошел у нас с Валерием Ивановичем. Мы ехали в машине, речь зашла о работнике. Я знал его, знал и то, что многие были недовольны его работой, а это могло сорвать ввод объекта в эксплуатацию. Я спросил, зачем он его держит? Иваныч помолчал, затем не спеша, отвечая даже не мне, а каким-то своим мыслям, сомнениям, выверяя каждое слово, как бы желая еще раз убедить самого себя, заговорил:
«Парень он молодой, горячий, необъезженный. И в отличие от нас там, где надо бы промолчать, обязательно встрянет. Но у него есть то, чего нет у нас - его ошибки. Это ошибки роста, движения вперед, а наша с тобой мудрость в лучшем случае - стояние на месте, а по сути - шаги назад. Это одно. Второе (и это главное). Понимаешь: у него молодая семья, только что родился второй ребенок - девочка. Ну, уволю я его, а семья останется без средств. Работу найти невозможно, и, хочу я или нет, по факту наказываю не столько родителей, сколько детей. А они- то в чем виноваты?»
Через несколько лет я встретился с этим парнем вновь. Передо мной стоял уже заматеревший хозяйственник, способный решать самые сложные задачи. Человечность - это простительная слабость руководителя. И Чаптынова тоже. Но если чиновник проворовался или скомпрометировал себя, с ним он расставался немедленно. Были ли у него ошибки в кадровых вопросах? Мне жаль распавшегося дуэта Валерия Ивановича и Владимира Ивановича Петрова. Я работал с обоими и считаю эту связку самой эффективной не только в Республике Алтай, но и во всем Сибирском федеральном округе.
Я уважаю Валерия Ивановича за то, что в современном жестоком мире, в условиях рыночной экономики, когда «златой телец правит бал», он вкладывал финансовые ресурсы, которых всегда не хватает, не только в тонны и километры, но и в строительство человеческой души. Театр, музыка, школа, музеи - это те компоненты, которые формируют человека: его нравственность, его любовь к Родине, к родителям. А как посчитать прибыль от сопереживания, от искры, проскальзывающей в зале между зрителем и актером? Думаю, деньги, потраченные на эти цели, бесценны, а чтобы решиться на этот шаг, необходимо быть высокодуховной личностью, умным стратегом, думающим не о своем благополучии, а о тех, от чьего культурного роста зависит будущее России.
Я с большим удивлением заметил, что при всей своей суровости Валерий Иванович очень ранимый человек, искренне переживающий за то, что его не всегда слышат, порой неправильно воспринимают, неверно трактуют его действия.
Труд руководителя региона заставляет проживать свою жизнь как бы «в футляре». Ты вынужден постоянно себя контролировать, быть все время в состоянии сжатой пружины. Могу на собственном примере сказать, что это непросто.
В свое время меня обижало и даже оскорбляло, когда москвичи, говоря про Алтай, сами того не понимая, путали наши регионы. Мне казалось, они настолько далеки от нас, настолько невежественны, что проще марала затащить на Белуху, чем москвича научить любить Алтай.
В 1965 году студентом впервые проехал по Чуйскому тракту до Кош-Агача, навсегда полюбив этот уголок нашей Родины. И этот же Чуйский тракт сегодня. Те же москвичи и тысячи, тысячи других туристов, в том числе иностранцы, мчатся по автостраде. Восторг, восхищение, какой-то мистический трепет охватывают всех от увиденного, вновь и вновь возникает желание вернуться к этой земле, насладиться главным богатством республики - солнцем, воздухом и водой, добавив еще красоту гор и самобытность народа.
Имидж Республики Алтай раскручивается, растут известность и привлекательность и, как следствие, дополнительные финансовые потоки, улучшается благосостояние населения, но, естественно, появляются новые проблемы. Но никто уже не спрашивает меня, где Алтай? Спрашивают: есть ли свободные места на Алтае? Так меняется наша жизнь.
Мы рассуждали с Валерием Ивановичем, что же главное в работе руководителя региона, какими качествами ему необходимо обладать? Он должен быть стратегом и тактиком, откликаться на боль других, а порой быть твердым, как кремень. Этих качеств набирается десятки, сотни...
Сегодня я бы ответил, что руководитель должен быть таким, как Валерий Иванович Чаптынов. Ранимым, переживающим, порой ошибающимся, но способным протянуть руку и сказать: «Знаешь, Лев, я был не прав». И улыбнуться своей знаменитой «чаптыновской» улыбкой. Она была у него какая-то детская, бесхитростная, необычайно красивая и добрая. И вся твоя злость, запальчивость мгновенно куда-то улетучивались. И уже ты протягиваешь ему руку, улыбаясь в ответ.
Ритм, в котором он жил и работал, был сумасшедший, возможно, он интуитивно чувствовал, что времени на реализацию планов не так уж много. Можно по- разному оценивать работу Чаптынова, но то, что республика сегодня развивается, - факт. Факт: то что раньше казалось «маниловщиной», игрой ума, предметом жестоких дискуссий, а порой и обвинений, превратилось в реальные дела, которые продолжают коллеги Валерия Ивановича, поддерживают президент и Правительство России.
Николай Черкасов в кинофильме сказал: «Все остается людям». Валерий Иванович, все, что вы сделали, осталось людям. Вы не успели реализовать полностью свои начинания в срок, который вам был отведен судьбой, жизнью, Богом. Говорят, память о человеке живет на земле до тех пор, пока есть люди, которые его помнят. Я думаю, что даже тогда, когда все, кто знал и помнил вас, уйдут в мир иной, алтайский народ сохранит память о вас, Валерий Иванович, на долгие, долгие столетия.