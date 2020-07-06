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Новый «рекорд» пандемии. В Алтайском крае  выявлено 124 случая коронавируса за сутки

Новости
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По данным оперштаба Алтайского края, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 124 заболевших коронавирусом.  Из них на Барнаул приходится  48 случаев, Рубцовск – 18, Михайловский район – 16, Новоалтайск – 12, Первомайский район – 5, Тальменский район – 4, Бийск, Залесовский, Локтевский районы  –по  3, Славгород, Рубцовский, Советский  районы – по  2, Заринск, Алтайский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский районы – по одному человеку.

Таким образом,  в регионе выявлено   4538 инфицированных, в том числе 450 детей.  Специалисты  отмечают, что в 2542 случаях инфекция протекает бессимптомно,  у 1379 - в форме ОРВИ,  у 617 больных  в форме внебольничной пневмонии.   В госпиталях края находится 88 тяжелобольных пациента,  подключено к аппаратам ИВЛ – 25.    

За прошедшие сутки скончалось 4 человека:  из них 1 - от COVID-19, 3 случая отнесены к иным причинам. Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, в 56 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 6 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1481 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32532 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 215244 человека.

Напомним, резкое увеличение выявленных случаев  началось в минувшие выходные. В субботу, 4 июля, оперштаб сообщил о 92 случаях, в воскресение, 5 июля, - о 115. 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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