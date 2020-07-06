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Сибирское таможенное управление возглавил новый начальник

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C 6 июля 2020 года начальником Сибирского таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Александр Ястребов, ранее занимавший должность начальника Выборгской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Ястребов возглавлял Великолукскую, Вологодскую, Астраханскую и Выборгскую таможни. награжден медалями «Дмитрий Бибиков», «За усердие», «За укрепление таможенного содружества», «За службу в таможенных органах» трех степеней, нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «За особые отличия». Имеет почетное звание «Заслуженный таможенник Российской Федерации».

До Ястребова должность начальника управления около пяти лет занимал Константин Козлов. Как сообщили "Политсибру" в пресс-службе ведомства, с 4 июля он назначен представителем Федеральной таможенной службы в Республике Абхазия.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: sztu.customs.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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