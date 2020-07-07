Сенатор Белоусов рассказал о важности развития малых форм торговли

Новости 06.07.2020 10:55 405

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов считает, что продукцию садоводов нужно продавать прежде всего на городских ярмарках.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту «Парламентской газеты», прокомментировав предложение Ассоциации садоводов России закрепить за российскими производителями до 10% мест на полках торговых сетей.

Сенатор отметил, что быть поставщиком торговой сети совсем непросто — это определённые обязательства и полное соответствие заявленным требованиям.

«Говорить о поставках сезонного товара с минимальными объёмами овощей, фруктов и ягод здесь сложно», — считает он.

В то же время, по мнению сенатора, крайне важно, как для продовольственной безопасности страны в целом, так и для каждого субъекта РФ, в частности, чтобы развивались не только крупнейшие торговые сети, но и малые формы торговли, малый бизнес. В этой связи наиболее актуальной является тема организации мобильной нестационарной торговли. Это должны быть цивилизованно организованные ярмарки, где можно огородникам реализовывать излишки продукции с собственных подворий. Эти точки должны отвечать основным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

По словам сенатора, важно и то, чтобы эти точки отвечали основным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Здесь выигрывают все: и производители и потребители, откроется доступ к рынку для мелких хозяйств, у покупателей появится возможность приобретать свежевыращенную местную продукцию без посторонних наценок.