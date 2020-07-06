Итоги недели: как развивалась эпидемия коронавируса в Сибири и на Алтае

Новости 06.07.2020 10:15 2112

Прирост выявленных случаев в регионах Сибирского федерального округа за минувшую неделю 27 июня – 3 июля составил 20%. Инфицировано свыше 6,5 тысяч человек. Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа более 4,5 тысяч пациентов. Умерли 99 человек, 39 - в Красноярском крае, 22 - в Новосибирской области, 19 – в Иркутской. Об этом сообщает "Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом".

Первая смерть пациента с коронавирусом была подтверждена в Республике Алтай. Здесь наблюдался самый высокий прирост заболеваемости за неделю: +49%. Самый низкий прирост заболеваемости отмечен в Красноярском крае. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 12%. При этом, регион лидирует по количеству выздоровевших – более 1,3 тысяч человек за неделю.

Общероссийский показатель летальности от ковид-19 по России составляет 1,48%. В двух регионах Сибири он выше – в Новосибирской области (1,67%) и Красноярском крае (1,57%).

Интересно, что, по данным центра, 32,5% новых случаев протекают без клинических проявлений. Ранее глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов сообщал, что доля "бессимптомников" в регионе составляет 70%.