Политическая хроника недели: как прошло голосование, зачем в Белокуриху приезжали высокие гости, кого СР отправит на довыборы

Новости 06.07.2020 8:30 1475

Голосование по поправкам в Конституцию можно считать центральным событием политической хроники, но также на прошлой неделе край посетили высокие гости, стало известно, кто может занять вакантное место вице-мера Барнаула и кого СК выдвинула на довыборы в АКЗС.

Томенко вышел из самоизоляции и встретил министра

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко закончил период самоизоляции и 3 июля вышел на работу. Первым делом он встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Высокие гости посетили регион 3 июля.

Рабочая встреча прошла в Белокурихе, на ней обсудили создание на территории «Бирюзовой Катуни» детского всероссийского оздоровительного лагеря – алтайского «Артека». Предварительная оценка инвестиций составляет 25,7 млрд рублей.

Итоги голосования

71,91% жителей Алтайского края проголосовали за поправки в Конституцию, против – 26,86%. По данным крайизбиркома, за поправки отдали голоса 645 603 жителя Алтайского края, против – 241 132 гражданина. Всего в голосовании приняли участие 897 951. Явка немного не дотянула до 50%.

Более 11 тысяч бюллетеней признаны недействительными (чаще всего причина – случайные или намеренные ошибки при заполнении).

Самый низкий результат за поправки к Конституции в Алтайском крае показал ЗАТО Сибирский – здесь изменения одобрили чуть больше половины из пришедших голосовать (52,11%). Самый высокий рейтинг одобрения – у Ключевского района (81,96%).

На место вице-мэра придет бизнесмен

Пост замглавы администрации Барнаула займет гендиректор строительной компании ООО «Сибинвест» Максим Полежаев, сообщил «Политсибру» источник.

Напомним, кресло вице-мэра вакантно с середины марта. 16 марта по подозрению в получении взятки был задержан Сергей Демин.

СР озвучила своих кандидатов на мандаты

«Справедливая Россия» определилась с кандидатами на дополнительные выборы в Алтайское краевое Заксобрание. На одномандатном избирательном округе №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) эсеры выдвинут Елену Афанасьеву.

На округе №26 (Октябрьский район Барнаула) кандидатом будет Павел Иванченко.

На округ №31 (часть Бийска) «Справедливая Россия» выбрала депутата Бийской Думы, председателя Совета местного отделения партии Елену Речкову.

Напомним, своих кандидатов уже озвучили в ЕР. Довыборы в АКЗС пройдут 13 сентября.

Бывший замглавы минстроя вышел из СИЗО

Бывшему замглавы алтайского Минстроя, главе управления по ЖКХ Андрею Голубцову 2 июля изменили меру пресечения. Вместо содержания под стражей его перевели на домашний арест. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу суда.

Голубцов провел в СИЗО примерно два с половиной месяца. Напомним, его обвиняют в получении крупной взятки.

Как пишет «Банкфакс», адвокаты Андрея Голубцова могут добиться переквалификации уголовного дела экс-чиновника. Как сообщают источники ИА «Банкфакс» в правоохранительных органах, защитники экс-чиновника настаивают, будто бы полученные им деньги являлись не взятками, а дивидендами от компаний, в которых он имеет свою долю. Источники утверждают, что у защиты будто бы даже есть документы, подтверждающие это.

Голубцов не имел права владеть бизнесом на момент работы на высоком посту в Минстрое, однако это нарушение с точки зрения закона является не таким серьезным, как взяточничество.

Якуба остался без диплома

Диплом о высшем образовании экс-главы Бийского района Алтайского края Евгения Якубы признан недействительным. Такое решение принял Новосибирский суд. Он удовлетворил иск прокуратуры о необходимости аннулировать диплом.

Разбирательство по поводу образования Якубы еще в 2019 году инициировал общественник Вадим Тющин. По официальным данным, экс-чиновник обучался в Сибирской академии государственной службы по сокращенной программе. Основанием для нее служил диплом о первом высшем образовании, копию которого он предоставил в деканат.

Свой первый диплом Евгений Якуба, предположительно, получил после обучения в Сибирском университете потребительской кооперации в 2005 году.

Тющин обратил внимание на нестыковки в данных об образовании чиновника. В тех ситуациях, где подлинность диплома о первом образовании могли проверить, Якуба его скрывал, но использовал этот несуществующий документ, чтобы получить второе высшее образование и легализовать часть своей биографии.

Евгений Якуба - личность примечательная. В 2017 году жители Бийского района жаловались, что за семь лет нахождения у власти он развалил район, организовывал давление на предпринимателей и присвоил себе чужую медаль «За отвагу».