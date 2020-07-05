За сутки в Алтайском крае выявили более 100 случаев коронавируса

Новости 05.07.2020 12:30 1530

По данным оперштаба в Алтайском крае зарегистрировано 115 новых случаев коронавируса. Барнаул – 56, Рубцовск – 17, Михайловский район – 13, Бийск – 7, Павловский район – 5, Смоленский район – 3, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Локтевский район – 2 , Алейск, Белокуриха, Новоалтайск, Егорьевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Целинный районы – по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4414 человек, в том числе 438 детей до 17 лет включительно. Медики отмечают у 599 больных - внебольничную пневмонией, 1326 – у заболевших ОРВИ, в 2489 случаях – бессимптомное течение.

Тяжелобольных пациентов на сегодня 79, на аппарате ИВЛ- 20. Всего выздоровело – 3218 (2897 взрослых и 321 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 43 человека (взрослые – 38, дети – 5).

За сутки скончалось 3 человека: 2 - от COVID-19, 1 - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось – 100 человек , в том числе 44 случая от COVID-19, 53 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

К 5 июля всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 212820 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1508 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32428 человек.