Темпы растут: в Алтайском крае за сутки подтвердили 92 случая коронавируса и 4 смерти

Новости 04.07.2020 13:40 2711

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 новых инфицированных. Среди жителей Барнаула – 64, Кулундинского района – 10, Тальменского района – 9, Ребрихинского района и Славгорода – по 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов – по одному человеку.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4299 человек, в том числе 427 детей. в госпиталях края находится 73 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены - 26. За сутки скончалось 4 человека: 2 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего скончалось – 97 взрослых, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело – 3175 (2859 взрослых и 316 детей). За прошедшие сутки выздоровело 108 человек (взрослые – 93, дети – 15).

На 4 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1322 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 32422 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 209933 человек.