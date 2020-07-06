Попытки были, но мы отбили. Алтайская Общественная палата отчиталась о «чистом» плебисците

Аналитика 06.07.2020 7:23 1223

Честно, чисто, легитимно - так охарактеризовали прошедшее в Алтайском крае голосование по Конституции в Общественной палате региона. А все сообщения о нарушениях (коих действительно было немного) не подтвердились. Какие именно это сообщения, рассказали на пресс-конференции в ОПАК в пятницу, 3 июля.

Все хорошо. Даже слишком

По словам главы Общественной палаты Льва Коршунова, голосование прошло в штатном режиме, без серьезных сбоев и без нарушений.

О том же заявила и член ОПАК Татьяна Величко.

«Государство дало гражданам уникальный шанс выразить свое мнение в форме голосования. Я лично убедилась: все было организовано безопасно и доступно. И без грубых нарушений», - сказала она.

На этом голосовании она курировала «горячую линию». Звонки были (только 1 июля - более 70). Но в основном они касались адресов участков, придомовых пунктов, а также возможности проголосовать без прописки.

О жалобе одного из избирателей на то, что ему член комиссии не разрешил сфотографировать свой бюллетень с отметкой в поле нет, в ОПАК не знали. Но обещали разобраться.

10034 человека - столько наблюдателей работало в дни голосования по Конституции в Алтайском крае. Из них 5,7 тысяч - представители общественных организаций, 4,1 тысячи - от партии «Единая Россия», 48 человек от ЛДПР и еще 43 - частные лица. На каждом участке (а их только стационарных было более 1,7 тысячи, а еще более 3,5 тысяч выездных точек и надомное голосование) было как минимум по два наблюдателя.

Но ведь были сообщения о нарушениях?

«Да, сообщения о нарушениях были. Но, скорее, технического характера. Например, о том, что избиратель проголосовал вне кабинки. А по порядку процедуры, подсчету голосов - не было. Как и других нарушений, которые бы стали поводом для отмены итогов и сомнения о легитимности», - сказал глава исполкома алтайской «Единой России» Денис Голобородько.

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При этом в Общественной палате добавили: были «попытки организации ложных сообщений о якобы имевших место нарушениях и иных негативных событиях, связанных с организацией голосования». Но все их удалось отбить.

Еще один представитель ОПАК Руслан Демаков рассказал более детально. Например, наблюдатели со ссылкой на обращения избирателей сообщали, что кто-то из муниципальных служащих агитировал за поправки, к кому-то комиссия пришла на дом с призывами выйти проголосовать, а также о том, что на участки не допускают журналистов, а наблюдателей не берут на надомное голосование. Как уже понятно из контекта, все проверки либо не подтвердили нарушения, либо сообщавшие о них просто не так поняли.

Были ли какие-то нарушения при проведении голосование на выездах комиссий на предприятия (например, что людей заставляли голосовать или прикрепляться на участках рядом с работой), а также сколько было таких выездов и сколько наблюдателей принимало в них участие, в ОПАК назвать затруднились. К слову, подробности такого формата пока не раскрывают даже в краевом Избиркоме.

Единственная жалоба подобного рода, уточнил Руслан Демаков, поступила от сотрудника «Барнаульской водяной компании». Якобы во время голосования директор стоял рядом и тем самым мог оказывать влияние на волеизъявление. Но и этот факт не подтвердился.

«Сама возможность выезда, чтобы предоставить людям возможность проголосовать, тем более в условиях пандемии, законна. Незаконно людей заставлять голосовать», - пояснил Демаков.

А Голобородько добавил, что «если бы это носило массовый и некорректный характер и СМИ, и мы бы это узнали».

«Вы же видите результаты явки. И понимаете, что для семи дней голосования они объективны. Тем более, не было задачи обеспечить явку в 100%», - подчеркнул единоросс.

«Досрочка» и уличный формат

Все участники пресс-конференции заявили, что проведение голосования в течение недели (а не одного дня) и не только на стационарных участках (но и на придомовых территориях, а также на предприятиях) - правильное решение. И его можно повторять и на выборах. Вопрос только в деньгах.

«В условиях пандемии такая практика - мера объективной необходимости. И все проведенные процедуры - обоснованы. Но это дорого, а потому без особых обстоятельств необходимости в этом нет», - считает Руслан Демаков.

А Денис Голобородько отметил, что все такие форматы значительно упрощают процесс. Хотя оппозиция их критикует почем зря, ведь они на руку всем партиям, ничего предосудительного нет.

Лев Коршунов сказал так: главное, чтобы было удобнее населению. А Татьяна Величко: что населению понравилось.