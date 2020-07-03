ВТБ реализовал возможность быстрых платежей юрлиц гражданам

Новости 03.07.2020 19:00 105

ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц в пользу граждан по номеру телефона – через Систему быстрых платежей. ВТБ провел успешную тестовую операцию, в которой выступил банком-получателем.

Новый функционал позволит клиентам ВТБ получать деньги от компаний, например, при продаже автомобиля в автосалонах, получении денежных призов за участие в маркетинговых акциях и т.д.

Для B2C-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке-участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии. В настоящее время зачисление денег по номеру мобильного телефона через СБП в рамках В2С-переводов доступно всем клиентам ВТБ.