Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под контроль ситуацию на рынке труда

Новости 03.07.2020 18:15 539

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под контроль ситуацию на рынке труда. Федеральным министерствам поручено до 1 сентября представить в Минтруд предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В конце июня премьер отмечал, что численность работающих удалённо выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля, превысив 2 млн человек.

Рынок труда недавно исследовался компаниями hh.ru и Superjob. Исследование первого касалось динамики нагрузки на сотрудников в Алтайском крае, второго - зарплатным ожиданиям россиян.

Нагрузка на работников в Алтайском крае выросла

Увеличение рабочей нагрузки за последний год так или иначе ощутили 61% респондентов из Алтайского края. Это чаще отмечают работники, занятые в области добычи сырья, закупок (по 69%), банковские служащие (68%), работники сферы транспорта и логистики (67%). Снизилась нагрузка на топ-менеджеров (45%), рабочих (40%), юристов, работников сфер продаж, туризма, искусства и развлечений, а также общепита (по 39%).

54% опрошенных в Алтайском крае посвящают работе от 6 до 10 часов в день, 27% – от 10 до 12 часов. 20% респондентов работают меньше 6 часов. Регулярно перерабатывают более 10 часов в день работники автомобильного бизнеса (50%), гостиниц и общепита, сфер добычи сырья (45%), транспорта и логистики (41%). Наименее напряженный рабочий день у представителей профобластей науки и образования, искусства, развлечений и массмедиа, среди которых 36% в среднем тратят на работу менее 6 часов в день.

Зарплатные ожидания россиян снизились

Почти половина россиян (49%) согласны умерить уровень зарплатных притязаний ради трудоустройства. На пятипроцентное снижение согласны 16% опрошенных, на десятипроцентное – 23%, получать на четверть меньше – всего 2%. В среднем россияне готовы уступить по зарплате больше, чем в прошлом году.

Респонденты с зарплатой выше 80 тысяч в месяц соглашаются снизить свои зарплатные ожидания чаще, чем граждане с меньшим доходом — на 10,6%.