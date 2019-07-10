Алтайский край занял первое место по доступности подержанных автомобилей

Новости 03.07.2020 16:55 571

Во II квартале 2020 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Алтайском крае снизилась по сравнению с I кварталом на 2% и составила 306 000 рублей. Таким образом, регион стал лидером по доступности б/у авто. Это следует из результатов исследования «Авито».

По сравнению со II кварталом 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась на 3%. Количество продаж подержанных автомобилей в области во II квартале увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом и на 19% по сравнению с предыдущим кварталом.

Самые продаваемые бренды и модели

Первое место среди самых востребованных марок по Алтайскому краю занял ВАЗ (LADA) со средней ценой 91 900 рублей. На втором месте - Toyota, которая обходилась покупателям в среднем в 383 100 рублей. Третье и четвертое места заняли Nissan и Mitsubishi (329 700 рублей и 449 400 рублей соответственно). На пятом месте – Honda со средней ценой автомобиля 385 800 рублей.

В десятке самых востребованных моделей лидирует ВАЗ-2107. Следом идет ВАЗ-2106. Toyota Corolla – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Нива и Toyota Camry.

Общероссийские показатели

В целом по стране, во II квартале наблюдалось снижение количества сделок на 4% как по сравнению со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Оно объясняется пиковым падением спроса в апреле, вызванным введением режима самоизоляции. К середине мая спрос начал восстанавливаться.

Во II квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где лидирует Toyota.