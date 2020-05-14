«Не взятка, а дивиденды». Почему бывшего алтайского замминистра выпустили из тюрьмы?

2 июля суд перевёл из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра алтайского Минстроя, возглавлявшего управление по ЖКХ – Андрея Голубцова. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
Андрей Голубцов был задержан утром 16 апреля по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Сообщалось также о проведении расследования обстоятельств заключения контракта на строительство газопровода в Первомайском районе в 2018 году.
Как сообщал «Банкфакс» со ссылкой на данные инсайдеров, адвокаты Голубцова настаивают, что компании, от которых тогда еще действующий замминистра якобы получал крупные суммы, частично принадлежали ему, а полученные суммы являются не взятками, а лишь дивидендами.
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совсем уже ?!