«Не взятка, а дивиденды». Почему бывшего алтайского замминистра выпустили из тюрьмы?

Новости 03.07.2020 15:50 779

2 июля суд перевёл из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра алтайского Минстроя, возглавлявшего управление по ЖКХ – Андрея Голубцова. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Андрей Голубцов был задержан утром 16 апреля по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Сообщалось также о проведении расследования обстоятельств заключения контракта на строительство газопровода в Первомайском районе в 2018 году.

Как сообщал «Банкфакс» со ссылкой на данные инсайдеров, адвокаты Голубцова настаивают, что компании, от которых тогда еще действующий замминистра якобы получал крупные суммы, частично принадлежали ему, а полученные суммы являются не взятками, а лишь дивидендами.

Голубцов не имел права владеть бизнесом в период работы на своём посту в Минстрое, однако наказание за это нарушение предусматривается более мягкое, чем за взяточничество.