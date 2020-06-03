WWF: добыча золота привела к загрязнению 315 км рек на Алтае

Новости 03.07.2020 15:30 512

За месяц спутникового мониторинга эксперты WWF выявили в Республике Алтай шесть случаев загрязнения рек на участках общей протяженностью 315 км. Выявлено загрязнение реки Лебедь до впадения в реку Бия в Турочакском районе, а также притоков Атла и Садра. Все загрязнения находятся с разрабатываемыми месторождениями золота. Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

«В первый месяц наблюдений нам мешала сильная облачность, препятствующая четкой фиксации загрязнений. Тем не менее трудно было не заметить такие мощные загрязнения, как мутный шлейф длиной 150 километров в реке Сисим в Красноярском крае или более 100 километров непрерывной грязи в реке Лебедь на территории Республики Алтай», — рассказала директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко.

Всего в Сибири выявлено 32 факта загрязнения взвешенными веществами водных объектов рядом с месторождениями россыпного золота обнаружено в пяти регионах: Красноярском крае, Кемеровской области, Республиках Алтай, Тыва и Хакасия. Общая протяженность загрязнений водных объектов составила 1121 км.

В 2019 году в Республике Алтай было выявлено 18 случаев загрязнения рек.