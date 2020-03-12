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«Нахоронили» на 10 млн: в суд передано дело о незаконном предоставлении ритуальных услуг в Алтайском крае

Новости
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Директор МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» и его отец предстанут перед судом по обвинению в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг

Расследование уголовного дела в этому поводу уже завершено. Директор Специализированной похоронной службы  и его отец – специалист по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс» обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

По предварительным данным следствия, обвиняемые незаконно оказывали ритуальные услуги жителям Барнаула, используя ресурсы муниципального предприятия.  В Результате чего получили доход, превышающий 9 800 000 рублей.

В ходе следствия обвиняемые признали вину в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В Барнауле задержан директор «Специализированной похоронной службы» и его отец

В Барнауле задержан директор «Специализированной похоронной службы» и его отец

Новости

В Барнауле задержан директор «Специализированной похоронной службы» и его отец

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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