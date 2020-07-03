На выходных будет перекрыто движение в центре Барнаула

Новости компаний 03.07.2020 14:20 256

С 3 по 6 июля частично будет недоступно движение на проспекте Красноармейском и изменено движение общественного транспорта. Для проведения работ по замене тепловых сетей ограничение будет производиться на трех участках дороги в разное время. Работы являются одним из этапов подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Движение будет недоступно:

С 20.00 3 июля до 8.00 4 июля по четной стороне в районе дома на проспекте Красноармейском, 116;

с 20.00 3 июля до 5.00 6 июля движение будет недоступно для трамваев и для автотранспорта на одной полосе правой и левой сторон в районе дома на проспекте Красноармейском, 116;

с 20.00 4 июля до 8.00 5 июля в районе дома на проспекте Красноармейском, 116 также будет недоступно движение по средней полосе и полностью движение будет приостановлено по нечетной стороне проспекта.

Как будет организовано движение общественного транспорта

В этот период движение автобусов будет организовано по следующей схеме: пр. Красноармейский, ул. Молодежная, пр. Социалистический, пр. Строителей, далее по маршрутам. В обратном направлении: пр. Строителей, пр. Социалистический, ул. Молодежная, пр. Красноармейский, далее по маршрутам.

Трамвай №1 будет двигаться по следующему маршруту: пр. Калинина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Телефонная, ул. Советской Армии, ост. «проспект Коммунаров». Также в обратном направлении.

Трамвай №7: ул. Антона Петрова, ул. Телефонная, ул. Советской Армии, пр. Строителей, ул. Челюскинцев, ул. Анатолия, пр. Красноармейский. Далее по маршруту, в обратном направлении.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут и приносят извинения за доставленные неудобства.