В Алтайском крае в связи с многочисленными нарушениями закрылся еще один частный приют

Новости 03.07.2020 17:30 220

Прокуратура Романовского района выявила 30 нарушений у центра социально помощи «Приют». Проверка началась после обращения в правоохранительные органы представителей администрации мугниципалитета, которые рассказали, что частный центр «Приют» использует для круглосуточного пребывания стариков неприспособленное для этого административное здание.

Что не так?

Как рассказал прокурор Романовского района Илья Крысько, всего было обнаружено 30 нарушений, из которых 10 - по части СанПина и 20 - по противопожарной безопасности.

В здании не были разграничены помещения для приема граждан, их питания, медицинских назначений, социальной адаптации и так далее. Стены в комнате, где хранились вещи людей, покрыл грибок, штукатурка отслоилась, а из оборудования на кухне была лишь двухкомфорная настольная плитка. Из нарушений противопожарной безопасности прокуратура выявила, что дверь эвакуационного выхода была заблокирована, а система сигнализации в случае возгорания и вовсе отсутствовала, как и огнетушители.

По итогу, владелец попросту понял, что не сможет устранить такой перечень нарушений, поэтому решил прикрыть организацию. Постояльцев, а их было всего 12, по заявкам районного управления соцзащиты разместили в краевых учреждениях соцобслуживания, сообщает «КП-Барнаул».

По фактам выявленных нарушений закона виновное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ.

Напомним, ранее в краевом центре широко освещалась история приюта «Успех», где были обнаружены пожилые люди с истощением и следами от побоев, содержащиеся в антисанитарных условиях.

В феврале прошло финальное судебное заседание по делу руководителя приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. На нем огласили приговор. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом осужденная пока останется на свободе. Она начнет отбывать срок с момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет