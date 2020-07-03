7 новых смертей. Количество умерших в Алтайском крае пациентов с коронавирусом приближается к сотне

Новости 03.07.2020 13:00 1010

По данным оперштаба Алтайского края, в регионе зафиксировано 73 новых случая коронавируса.

На Барнаул приходится 32 человека, Бийск и Тальменский район – по 6, Панкрушихинский и Рубцовск – по 3. По 2 случая зафиксировано в Новоалтайске, Камне-на- Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Хабарском районах. В Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском, Целинном районах - по одному человеку.

Всего на 3 июля в крае инфицированных – 4207, в том числе 417 детей, выписаны по выздоровлению - 3067. Таким образом, продолжают лечение 1140 человек. В 2400 случаях заболевание прошло бессимптомно, в 1243 - в форме ОРВИ, у 564 – как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 73 тяжелобольных пациента, из них к аапаратам ИВЛ подключено 17.

За сутки скончалось 7 человек: 1 - от COVID-19, 6 - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На 3 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1281 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32333 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 206156 человек.