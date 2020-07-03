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7 новых смертей. Количество умерших в Алтайском крае пациентов с коронавирусом приближается к сотне

Новости
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По данным оперштаба Алтайского края,  в регионе зафиксировано 73 новых случая  коронавируса.

На Барнаул приходится 32 человека, Бийск и Тальменский район – по 6, Панкрушихинский и Рубцовск –  по 3.  По 2 случая зафиксировано в Новоалтайске, Камне-на- Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Хабарском районах. В Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском, Целинном районах - по одному человеку.

Всего на 3 июля в крае инфицированных – 4207, в том числе 417 детей, выписаны по выздоровлению - 3067. Таким образом, продолжают лечение 1140 человек. В 2400 случаях  заболевание прошло бессимптомно, в 1243 - в форме ОРВИ, у 564 – как внебольничная пневмония.   В госпиталях края находится 73 тяжелобольных  пациента, из них  к аапаратам ИВЛ подключено 17.

За сутки скончалось 7 человек: 1 - от COVID-19, 6 - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На 3 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1281 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32333 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 206156 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

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Сергей

Почему тишина про лекарства от вируса которые выпустили в июне

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Регина

Вот это звиздец конечно творится... Хотя всем новости про коронавирус уже изрядно надоели. А что поделать... Люди то умирают, к сожалению.. А чем им помочь то? Просто надо соблюдать меры безопасности. Недавно ко мне на кассе тетка чуть ли в кошелек мой не залезла, между нами расстояние было около 30 см всего! Терпеть таких не могу, вечно им надо близко подойти, чтобы прям в затылок дышать. Уффф. Так к чему я. Стоит проверяться еще, я вот лично полезную инфу насчет короны тут читаю - https://medvisor.ru/ Там просто информации больше + про всякие антисептики можно почитать или про больницы.

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