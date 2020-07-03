7 новых смертей. Количество умерших в Алтайском крае пациентов с коронавирусом приближается к сотне

По данным оперштаба Алтайского края, в регионе зафиксировано 73 новых случая коронавируса.
На Барнаул приходится 32 человека, Бийск и Тальменский район – по 6, Панкрушихинский и Рубцовск – по 3. По 2 случая зафиксировано в Новоалтайске, Камне-на- Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Хабарском районах. В Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском, Целинном районах - по одному человеку.
Всего на 3 июля в крае инфицированных – 4207, в том числе 417 детей, выписаны по выздоровлению - 3067. Таким образом, продолжают лечение 1140 человек. В 2400 случаях заболевание прошло бессимптомно, в 1243 - в форме ОРВИ, у 564 – как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 73 тяжелобольных пациента, из них к аапаратам ИВЛ подключено 17.
За сутки скончалось 7 человек: 1 - от COVID-19, 6 - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
На 3 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1281 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32333 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 206156 человек.
Вот это звиздец конечно творится... Хотя всем новости про коронавирус уже изрядно надоели. А что поделать... Люди то умирают, к сожалению.. А чем им помочь то? Просто надо соблюдать меры безопасности. Недавно ко мне на кассе тетка чуть ли в кошелек мой не залезла, между нами расстояние было около 30 см всего! Терпеть таких не могу, вечно им надо близко подойти, чтобы прям в затылок дышать. Уффф. Так к чему я. Стоит проверяться еще, я вот лично полезную инфу насчет короны тут читаю - https://medvisor.ru/ Там просто информации больше + про всякие антисептики можно почитать или про больницы.
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