Алтайский депутаты отменили курортный сбор на 2020 год и снизили плату еще на два года

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания изменили закон о курортном сборе. Плата за посещение Белокурихи за текущий год отменена совсем, плата за 2021-2022 - снижена. О таком решении народных избранников сообщает пресс-служба АКЗС.
Итак, по обновленному закону:
В голосовании приняли участие 57 депутатов. И все были единогласно за.
Как ранее сообщал «Политсибру», с этой инициативой выступили депутаты горсовета Белокурихи.
Ранее в апреле АКЗС приостановило перечисление собранного курортного сбора до конца года. При этом с туристов плата все равно бы бралась, перечислять ее в бюджет тоже пришлось бы, только в следующем году. Но теперь в силу вступают более свежие поправки.
Зачем отменили поезда, например, Славгород-Новокузнецк?