Алтайский депутаты отменили курортный сбор на 2020 год и снизили плату еще на два года

Новости 03.07.2020 12:50 206

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания изменили закон о курортном сборе. Плата за посещение Белокурихи за текущий год отменена совсем, плата за 2021-2022 - снижена. О таком решении народных избранников сообщает пресс-служба АКЗС.

Итак, по обновленному закону:

курортный сбор не будет взиматься с туристов с 1 июня по 31 декабря 2020 года,

в 2021-2022 годах размер платы составит 30 рублей (а было 50 рублей),

жителям Алтайского края больше не придется платить сбор за визиты в город-курорт.

В голосовании приняли участие 57 депутатов. И все были единогласно за.

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Как ранее сообщал «Политсибру», с этой инициативой выступили депутаты горсовета Белокурихи.

Ранее в апреле АКЗС приостановило перечисление собранного курортного сбора до конца года. При этом с туристов плата все равно бы бралась, перечислять ее в бюджет тоже пришлось бы, только в следующем году. Но теперь в силу вступают более свежие поправки.