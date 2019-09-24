Бывший актив «СтройГаза» в Барнауле прирастёт за счёт городской земли?

Новости 03.07.2020 12:20 268

3 июля опубликована экспозиция по проекту межевания земельного участка на проспекте Красноармейском, 50 в Барнауле. Собственник планирует присоединить к нему 589 кв. м земли и построить здесь многоэтажный дом.

Оповещение о начале общественных обсуждений проекта появилось на сайте барнаульского комитета по архитектуре 23 июня. Согласно сообщению, в администрацию обратился собственник участка – известный барнаульский застройщик и владелец сети аптек «Губернский лекарь» Андрей Комяков. Однако подробности проекта не указывались, сообщалось лишь, что экспозиция будет опубликована 30 июня.

Компания Андрея Комякова «Строительная перспектива» за 86,6 млн рублей выкупила на торгах земельные участки на пр. Красноармейском, 50, 52 и 52а, ранее принадлежало обанкротившемуся «СтройГАЗу».