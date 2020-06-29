Плати и проваливай: красноярская семья рассказала об уровне алтайского сервиса

Новости 03.07.2020 16:30 317

Семья из Красноярска опубликовала в Инстаграм рассказ о том, чем обернулось путешествие на машине по Алтайскому краю и республике Алтай.

«Съездили прогуляться по мосту между Республикой Алтай и Алтайским краем. Вход на мост платный, 50 рублей с человека. Перешли через мост, в парк решили не идти - темнеет, нужно было еще найти место для ночлега - но тут нас останавливает охранник и говорит, что вход на мост платный. Да, второй раз. На вопрос - а как ведётся коммерческая деятельность, где кассовый аппарат, кому надо заплатить и самое главное - за что? Чтобы вернуться к машине? - охранник ответить не смог. Времени было в обрез, отдала 200 рублей, охраннику сказала - вот, вы свободны. Охранник выразил потрясающие «дружелюбие», сказав, что, раз я с ним так разговариваю (хамка!), то он нас не пропустит. Потому что он может. Для убедительности толкнул моего мужчину (который, кстати, вообще не конфликтен) на ребенка, все дружно чуть не рухнули, ребенок захромал, охранник всех побыстрее пропустил, 200 рублей - забрал. Офигенный аттракцион. Посмотрели на гопника за 400 рублей», - пишет женщина.

Мост, о котором идет речь, был восстановлен после жуткого наводнения в 2017 году. Парень из Горно-Алтайска продал квартиру и вместе со своим другом купил «старый» Айский мост. До этого он почти два года стоял бесхозным. Перемещаться по нему из-за ужасного состояния запретили, а ремонтировать у прежнего владельца средств не было. Сейчас это туристический объект и достопримечательность, посещение которой – платное.

«У меня стоят два здоровых стенда два на полтора метра, на них написано, что вход на него разовый, платный – 50 рублей. Разовый, потому что люди приезжают из края и из республики. Покинули объект – будьте любезны оплатить вход. Я вам так скажу, у меня тут жалоб за сезон пачками - люди не верят, что мост частный, называют нас жуликами. Получается, приезжают отдыхать и сами себе кровь сворачивают, но у нас все законно. Это банальная невнимательность – мы с этим ничего поделать не можем. Мы уже сколько раз не переделывали щиты – не читают! Что касается действий охранника, что он не пропустил – у них такая задача, потому что количество посетителей фиксируют камеры. Недостачу с него спросят», - рассказал АИФ-Алтай владелец объекта Юрий Васильев.

Теперь на мосту намерены установить дополнительные таблички, на которых будет указано: тем, кто сойдет с моста придется заплатить за возвращение еще раз. При этом эксперты связывают все «сервисные» проблемы исключительно с недостатком квалифицированного персонала.