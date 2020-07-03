Зря голосовали? Ни один алтайский город не получил статус «трудовой доблести»

Новости 03.07.2020 11:47 516

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 российским городам. Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска в этом списке нет.

Кому дали?

Решение было принято на заседании организационного комитета «Победа» в четверг, 2 июля. Как сообщил глава государства, заявки на присвоение статуса поступили от 28 городов.

Замруководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева отметила, что оргкомитет изучил разные исторические источники, согласно которым на получение звания могут претендовать порядка 70 городов. Но при этом сейчас попросила присвоить звание только 11.

«По результатам работы сейчас мы уже можем говорить о неких лидерах, рейтинге, который включают в себя города, имеющие наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов. Среди них первым выступает Нижний Новгород, затем Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань и Новосибирск. А также Ярославль», - сказала она главе региона.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что партия разделяет позиции по указанных городам. Но от себя просит добавить еще девять.

«Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичи Новгородской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой», - отметил он.

Эти 20 городов и вошли в Указ президента о присвоении статуса «Город трудовой доблести».

Алтайских городов в списках не оказалось.

Почему не нам?

Однако как сообщили «Политсибу» в партии «Единая Россия», которая инициировала сбор подписей, заявку от городов региона еще и не отправляли.

Решили сначала собраться подписи. С мая по июль через специально созданный сайт Доблестьалтая.рф.

Вот столько собрали в онлайн-формате:

9031 голосов за Барнаул

3596 - Бийск

2388 - Новоалтайск

2322 - Рубцовск

Всего подписалось17337 человек.

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Также власти четырех городов приняли решение провести и очное голосование аккурат в даты плебисцита (25 июня - 1 июля). Как отмечают эксперты, в том числе и для повышения явки. Официально именно такой формат сбора подписей не требовался, но и не исключался.

Итогов очного голосования пока нет. Но по словам секретаря регионального отделения «Единой России», председателя алтайского парламента Александра Романенко, в общей сложности жители четырех городов собрали более 300 тысяч подписей (с учетом онлайн-голосования). То есть во время очного подписались более 282 тысяч человек.

По словам Романенко, сбор подписей за города продолжится.