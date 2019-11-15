Оптимисты пока в меньшинстве — как изменился уровень социальных ожиданий в России

Новости 03.07.2020 11:20 453

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал уровень социального оптимизма россиян. Он вырос, но 58% опрошенных считают, что тяжёлые времена ещё впереди.

Количество пессимистов в стране значительно уменьшилось по сравнению с маем – с 66% до 58%. Их доля выше среди молодежи 18-24 лет (71%), жителей столиц и городов-миллионников (66% и 63% соответственно), а также люди, оценивающие свое текущее материальное положение как плохое (72%).

Доля россиян, считающих, что тяжелые времена уже позади, выросла с 10% в мае до 15% в июне. 17% респондентов полагают, что страна переживает самые тяжелые времена в настоящий момент. Ранее таковых насчитывалось 16%.

При этом, данные показатели стали одними из лучших с момента введения режима самоизоляции. Пик негативных оценок был зафиксирован в апреле текущего года, когда Индекс социальных ожиданий россиян снизился с -43 п.п. в апреле 2019 года до -81 п.п. в апреле 2020 года. В июне текущего года индекс социальных ожиданий составил -60 п.п., тогда как в июне 2019 года он был значительно выше: -40 п.п.

Шкала индекса социальных ожиданий: от -100 до 100 п.п.