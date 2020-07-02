Алтайский край вошел в тройку лидеров среди сибирских регионов с наибольшей долей летальности от коронавируса

Новости 03.07.2020 13:40 851

Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Специалисты центра представили данные о летальности за неделю 26 июня-2 июля 2020 года в процентном соотношении от числа выявленных случаев.

По данным ИЦК, по итогам прошедшей недели Алтайский край замыкает тройку регионов СФО с самыми высокими показателями летальности. Коэффициент летальности в регионе вырос на 0,11% и теперь составляет 0,92%.

Наибольшее значение этого коэффициента за неделю среди регионов Сибири у Новосибирской области - 1,64%, чуть меньше значение у Красноярского края - 1,49%. Наименьшая доля летальных исходов в Республике Тыва (0,06%). На этой неделе в РА был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

В целом в СФО процент летальности составляет 0,98%. Это ниже, чем в среднем по России (1,46%).

По данным оперштаба Алтайского края, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 7 смертей пациентов с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 - 1 человек. Таким образом, в регионе произошло уже 93 смерти у пациентом с коронавирусом. Правда в официальную статистику, по которой рассчитывается летальность входят только смерти непосредственно от коронавируса. Таких на данный момент в регионе – 40.