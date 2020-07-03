Заместителем мэра Барнаула вместо задержанного Демина станет бизнесмен Полежаев

Новости 03.07.2020 10:06 1568

Гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев займет пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. Его назначение состоится в понедельник, 6 июля, сообщил "Политсибру" источник.

Арестованному вице-мэру Барнаула инкриминирован ещё один коррупционный эпизод Новости 23.06.2020 14:49

На данный момент Максим Полежаев является генеральным директором ООО "Сибинвест". Компания занимается строительством и демонтажом зданий и сооружений, строительством дорог, переработкой и утилизацией строительного мусора, сдает в аренду спецавтотехнику.

Напомним, кресло вице-мэра пустует с середины марта. 16 марта Следком сообщил о задержании Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в 2,6 млн рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". В феврале было возбуждено уголовное дело против главы "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Кроме того, в ближайшие дни будет назначен управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета администрации. Этот пост займет Светлана Мосина. Сейчас на сайте мэрии она указана как заместитель главы администрации Индустриального района.