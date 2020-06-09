Алтайское УФАС выявило очередной сговор скупщиков молока?

Новости 03.07.2020 10:50 708

Алтайское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях трёх компаний, закупающих молоко у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Краснощёковском районе.

В согласованном установлении и поддержании пониженных закупочных цен на сырое молоко, подозреваются: ООО «СМК» (Томск) и АО «Барнаульский молочный комбинат» (Барнаул), уже выступающие ответчиками по аналогичному производству на рынке закупа молока Курьинского района, а также СПК «ЧарышАгроПродукт» (Барнаул). С 1 мая предприятия одномоментно установили закупочную цену за литр молока в размере 18 рублей. Антимонопольщиками возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

«Компании, работающие в условиях конкурентного рынка, должны вести самостоятельную политику формирования цен, продиктованную собственными экономическими затратами и иными составляющими. Когда мы видим, что конкурирующие фирмы одномоментно начинают приобретать у населения молоко по одинаковой цене, у нас логично возникают вопросы о соответствии их действий антимонопольному законодательству», - пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

Факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается на заседании Комиссии Управления, которое по данному делу назначено на 30 июля 2020 года.

В текущем году в Алтайское краевое УФАС России поступило более 80 обращений владельцев личных подсобных хозяйств из 25 районов края по вопросу снижения закупочных цен на молоко в весенний период.

По итогам проведенных проверок Алтайское краевое УФАС России в июне возбудило первое дело в отношении трех компаний, работающих на рынке закупа сырого молока в Курьинском районе. В рамках первого заседания 25 июня, комиссия УФАС определила отложить рассмотрение дела в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Следующее рассмотрение назначено на 21 июля.

По результатам мониторинга в восьми районах - Алейском, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Михайловском, Третьяковском, Быстроистокском, Локтевском - признаков сговора или согласованных действий, запрещённых антимонопольным законодательством, не выявлено. В настоящее время ведутся проверки ещё в 15 районах края.