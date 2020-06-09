Алтайское УФАС выявило очередной сговор скупщиков молока?

Алтайское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях трёх компаний, закупающих молоко у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Краснощёковском районе.
В согласованном установлении и поддержании пониженных закупочных цен на сырое молоко, подозреваются: ООО «СМК» (Томск) и АО «Барнаульский молочный комбинат» (Барнаул), уже выступающие ответчиками по аналогичному производству на рынке закупа молока Курьинского района, а также СПК «ЧарышАгроПродукт» (Барнаул). С 1 мая предприятия одномоментно установили закупочную цену за литр молока в размере 18 рублей. Антимонопольщиками возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».
«Компании, работающие в условиях конкурентного рынка, должны вести самостоятельную политику формирования цен, продиктованную собственными экономическими затратами и иными составляющими. Когда мы видим, что конкурирующие фирмы одномоментно начинают приобретать у населения молоко по одинаковой цене, у нас логично возникают вопросы о соответствии их действий антимонопольному законодательству», - пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.
Факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается на заседании Комиссии Управления, которое по данному делу назначено на 30 июля 2020 года.
По итогам проведенных проверок Алтайское краевое УФАС России в июне возбудило первое дело в отношении трех компаний, работающих на рынке закупа сырого молока в Курьинском районе. В рамках первого заседания 25 июня, комиссия УФАС определила отложить рассмотрение дела в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Следующее рассмотрение назначено на 21 июля.
По результатам мониторинга в восьми районах - Алейском, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Михайловском, Третьяковском, Быстроистокском, Локтевском - признаков сговора или согласованных действий, запрещённых антимонопольным законодательством, не выявлено. В настоящее время ведутся проверки ещё в 15 районах края.
УФАС уже возбудило первое дело, которое рассмотрят 25 июня
Павловский район, у нас тоже цену сбрасывают. Уже дважды с начала лета.