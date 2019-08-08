Рубцовская епархия хочет перезахоронить останки жертв политических репрессий

Новости 03.07.2020 9:50 750

Православная церковь хочет увековечить память верующих (в том числе, священнослужителей), павших жертвами политических репрессий. Их останки сейчас захоронены неподалёку от трассы Змеиногорск – Рубцовск. Письмо с соответствующей просьбой епископ Рубцовский и Алейский Роман направил мэру Рубцовска Дмитрию Фельдману. Ответа на него пока не поступило. Об этом сообщают "Вести-Алтай".

Местные краеведы уверены, что на старой дороге в Змеиногорск, между двух станиц, в месте под названием Редькина роща, было расстреляно около 400 человек. Среди убитых были и служители Русской православной церкви. Например, отец Иоанн Фавстрицкий, арестованный за "контрреволюционную деятельность", или священник Тимофей Резиков. Резиков был расстрелян, его семья выслана на север. Фавстрицкого тоже расстреляли и конфисковали имущество. Фамилия того, кто подписывал документы, – Редькин, начальник дома заключённых. До сих пор живы очевидцы того, как трупы сваливали в яму.

"В детстве мне бабушка говорила, что там тюрьма была и людей расстреливали. Я стал опрашивать старожилов. Одна из очевидиц говорила, что там сотрудники НКВД копались в земле, что-то закапывали. Начал искать пенсионеров органов ОГПУ, ЧК, КГБ. Не все шли на контакт. Скорее всего, это какая-то корпоративная солидарность", - рассказывал краевед Сергей Колчин "Тайге-инфо".

Он с высокой долей вероятности установил имена порядка 300 человек, чьи останки могут находиться в захоронении. Большинство из них составили раскулаченные и расстрелянные зажиточные крестьяне, которые впоследствии были реабилитированы.

В Рубцовской епархии РПЦ хотят увековечить память и восстановить доброе имя священников и верующих людей, похоронить их по-христиански. Для этого нужно вскрыть предполагаемое место захоронения и провести экспертизы с привлечением полиции, Следственного комитета и санитарных служб.