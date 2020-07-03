Александр Романенко: Специально для голосования мы подготовили более 4 тысяч наблюдателей

Новости 02.07.2020 20:00 322

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что на подготовительном этапе к голосованию партия в регионе реализовала ряд мобилизационных проектов, а также активно обеспечивала общественное наблюдение за процессом голосования.

«На этапе подготовки к голосованию, мы, уже традиционно, организовали работу по мобилизации партийного актива. Депутаты разных уровней, члены и сторонники партии на местах провели большую работу по разъяснению сути вносимых поправок, занимались организационной работой, наблюдали за процессом голосования. За это им огромное спасибо», - сказал секретарь.

Он напомнил, что параллельно с голосованием за конституцию, в регионе прошел сбор голосов за присвоение четырем городам Алтайского края звания «Город трудовой доблести».

«Мы изначально были инициаторами того, чтобы нашим городам было присвоено это почетное звание. Несмотря на отсутствие юридических требований в законе важным для принятия решений на федеральном уровне будет инициатива жителей городов. В период пандемии, когда собирать подписи массово стало проблематично, для оказания помощи четырем городам края, претендующим на присвоение звания «Город трудовой доблести», в сборе голосов, мы создали Интернет-площадку. Совместно с Правительством Алтайского края был запущен онлайн-проект «Доблесть Алтая». На одноименном сайте каждый желающий мог проголосовать за свой город, не выходя из дома. Это позволило в короткий срок собрать подписи почти 17,5 тысяч жителей в поддержку городов», сообщил Александр Романенко.

Кроме того, в дни голосования партия, в рамках подписанного соглашения с Общественной палатой Алтайского края, обеспечивала тотальное общественное наблюдение, полностью исключающее возможность фальсификаций.