ВТБ интегрировал в Яндекс.Плюс платформу для управления финансами

Новости компаний 02.07.2020 19:30 373

Крупнейшая в России платформа по управлению капиталом ВТБ Капитал Инвестиции запустила для пользователей ведущей технологической компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями.

Новый сервис даст возможность миллионам россиян дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе Яндекс.Плюс размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое.

ВТБ стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами.

Процесс открытия и пополнения счета является полностью дистанционным и занимает всего несколько минут. Cервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счёт можно пополнить с карты или банковским переводом.