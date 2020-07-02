Денис Голобородько: Алтайский край показал характерную для региона явку и серьезную поддержку поправок к Конституции

Новости 02.07.2020 17:40 395

Руководитель регионального исполнительного комитета Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат АКЗС Денис Голобородько прокомментировал результаты проведения общероссийского голосования на территории края

«Судя по данным, которые мы имеем, Алтайский край показал вполне характерную для региона явку - около 50%. С учетом объективных факторов – времени года, когда многие находятся в отпусках и на дачах, а также эпидемиологической ситуации, явка 49,49% - неплохой результат для нашего региона, свидетельствующий, в том числе, и о том, что никаких накруток не было», - заявил он.

Количество голосов «за» - 71,91%, по мнению Голобородько, это свидетельствует о том, что поправки к Конституции поддерживают подавляющее большинство принявших участие в голосовании.

Он также отметил, что по данным наблюдателей от партии, в Алтайском крае не зафиксировано скандалов, крупных нарушений и других моментов, которые могли бы дискредитировать процедуру.

«Те незначительные нарушения, которые возникали, оперативно устранялись. Поэтому всё это даёт возможность говорить, что общероссийское голосование состоялось и его результаты не вызывают сомнений. Мы благодарим жителей края за активную гражданскую позицию», - заключил Денис Голобородько.

Напомним, за поправки в Конституцию проголосовали 71,91% избирателей Алтайского края. Такие данные опубликованы на сайте краевой Избирательной комиссии.