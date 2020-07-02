«Мало нам коронавируса»: в алтайском приграничье возник очаг бубонной чумы

29 июня объявлен карантин в двух сомонах аймака Ховд в западной Монголии – как минимум, два человека здесь заразились бубонной чумой. Об этом пишет «МК-Барнаул».
Сообщается, что 28 июня в больницу доставили молодого мужчину и девушку, заболевших после употребления мяса сурка, не прошедшего тепловую обработку. Девушка находится в критическом состоянии. До поступления в больницу она контактировала минимум с 60 людьми.
Отметим, что случаи заражения чумой в Монголии – не редкость. Как правило, они связаны именно с употреблением в пищу сурков.
Область, где действует карантин, граничит с Алтаем и Тывой