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Как изменилась за месяц ситуация с коронавирусом в Сибири (график)

Аналитика
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Все регионы Сибири получили серьезный прирост количества вновь выявленных случаев коронавируса. Если говорить об абсолютных случаях, то в лидерах по-прежнему Красноярский край, где на 1 июля количество выявленных случаев коронавируса превысило 9 тысяч. Кстати, регион занимает 8 место по этому показателю среди всех регионов России. Однако абсолютный показатель в данном контексте малоинформативен. Поэтому, Политсибру посчитал, сколько составил прирост случаев коронавируса за месяц в процентах.  За основу взяты две даты: 1 июня и 1 июля 2020 года.  Приняв показатель на начало лета за 100%, мы посчитали, сколько по отношению к нему составил аналогичный показатель, но уже на вторую дату.  На первом месте находится республика Алтай, у которой, к слову, наименьшее абсолютное число выявленных случаев среди Сибирских регионов. На последнем - республика Хакассия.  Алтайский край находится в числе регионов, в которых число зараженных коронавирусом за июнь выросло более чем в два раза.

Однако интересно в данном случае и количество пациентов, болеющих в данный момент.   Чтобы можно было сравнивать это показатель с другими регионами, мы рассчитали его на 100 тысяч человек.  С большим отрывом лидирует республика Тыва.  В регионе, в котором проживает немногим более 300 тысяч человек в данный момент инфицированы более 3 тысяч.

При этом абсолютный показатель, отмечающий число болеющих в данный момент практически во всех регионах растет. Его снижение отмечено только в Красноярской и Иркутской области, в Томской он на протяжении трех дней держится на одном уровне. В Алтайском крае отмечалось падение этого показателя. Однако после 20 июня, он вновь начал увеличиваться. 

При подсчетах использованы данные с сайта coronavirus-monitor.ru

Автор: Анна Бодагова

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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