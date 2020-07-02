«Мария-Ра» скупает магазины обанкротившегося «Холидея»

Новости 02.07.2020 15:55 1386

Алтайская торговая сеть «Мария-Ра» выкупила на торгах несколько магазинов обанкротившегося ритейлера «Холидей». Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В Алтайском крае «Мария-Ра» приобрела магазины в Барнауле (ул. Шумакова, д. 46 – за 171,6 млн рублей) и Бийске (ул. Ленина д. 252/2 – за 55,2 млн рублей).

Интересно, что на ещё два магазина в Барнауле компания вовсе не претендовала – на аукцион за торговое помещение на Павловском тракте, д. 275 заявился единственный участник – Данил Рыбаченко (62,4 млн рублей), а на торги за магазины в Новоалтайске (ул. 8 микрорайон, д. 29) и в Барнауле (пр-т Красноармейский, д. 80) не допущен ни один участник, причём «Мария-Ра» на них даже не заявлялась.

Зато компания приобрела магазин в Новокузнецке по начальной цене 40,8 млн рублей. На этих торгах алтайская сеть соперничала с двумя конкурентами.