«Мария-Ра» скупает магазины обанкротившегося «Холидея»

Алтайская торговая сеть «Мария-Ра» выкупила на торгах несколько магазинов обанкротившегося ритейлера «Холидей». Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В Алтайском крае «Мария-Ра» приобрела магазины в Барнауле (ул. Шумакова, д. 46 – за 171,6 млн рублей) и Бийске (ул. Ленина д. 252/2 – за 55,2 млн рублей).
Интересно, что на ещё два магазина в Барнауле компания вовсе не претендовала – на аукцион за торговое помещение на Павловском тракте, д. 275 заявился единственный участник – Данил Рыбаченко (62,4 млн рублей), а на торги за магазины в Новоалтайске (ул. 8 микрорайон, д. 29) и в Барнауле (пр-т Красноармейский, д. 80) не допущен ни один участник, причём «Мария-Ра» на них даже не заявлялась.
Зато компания приобрела магазин в Новокузнецке по начальной цене 40,8 млн рублей. На этих торгах алтайская сеть соперничала с двумя конкурентами.
По мнению представителя должника, реализация имущества позволит погасить около 0,5% кредиторской задолженности
Кинули столько поставщиков. И параллельно через суд взыскивают штрафы. Что такое совесть им не известно
Холидей к банкротству готовили. Мерзавцы