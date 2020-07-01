Нарушений нет. Глава алтайского избиркома не раскрыла детали критикуемого выездного голосования

Новости 02.07.2020 15:17 730

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в Алтайском крае без нарушений. Об этом сообщила глава региональной Избирательной комиссии Ирина Акимова на пресс-конференции 2 июля. При этом данных по голосованию на предприятиях, придомовых территориях и по вызову комиссии на дом она не предоставила.

"В день голосования, 1 июля, в Избирком не поступило ни одного обращения по ходу голосования, установления итогов, работы комиссии. Фактов правонарушения или серьезных недостатков в работе не было. Ситуация ровная и рабочая", - сообщила Акимова.

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На "горячую линию" поступило 76 вопросов. Но все они касались порядка голосования на дому, по месту нахождения и по временной регистрации, а также адресов УИКов. И одно обращение было от избирателя, которому запретили фотографировать свою бюллетень на участке (там была галочка в окошке "нет"). Комментировать законность действий комиссии Акимова не стала. Но судя по ее общему ответу, нарушением это не сочли, хотя юристы говорят, что делать фото своего бюллетеня не запрещается.

Также глава комиссии сообщила о результатах проверки обращения члена территориальной избирательной комиссии Центрального района Барнаула Владимира Лямкина. Он заявил, что комиссия выезжала в коммерческие и бюджетные организации для централизованного голосования сотрудников. По его словами, а также по информации из соцсетей, такие выезды были на завод "Ротор", ДК "Южный", в поликлиники, отделения пенсионного фонда, "Леруа Мерлен" и другие организации.

"Установлено соблюдение порядка в части организации голосования в местах пригодных для проведения голосования. Например, на придомовых территориях, территориях общего пользования и на иных пригодных местах", - сказала Акимова.

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Непосредственно про голосование на предприятиях она не сказала ни разу. Ни о самих фактах, ни о количестве проголосовавших. Корреспондент "Политсибру" спросил ее также об объемах надомного голосования и на придомовых территориях.

"К сожалению, такого детального анализа я пока не могу предоставить. Мы находимся в режиме приема протоколов. Анализ разных форм голосования пока не может быть осуществлен. Нужно время, чтобы изучить протокол каждой участковой комиссии", - ответила Ирина Акимова.

Но при том неоднократно подчеркнула, что голосование на придомовых территориях - хорошая и нужная практика.