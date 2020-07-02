На берегу Барнаулки начнётся комплексная застройка?

Новости 02.07.2020 14:55 1742

2 июля прошли торги за право формирования искусственного земельного участка на Лесном пруду в Барнауле. Победителем стало ООО «МДС-Алтай».

Согласно условиям аукциона, участок создаётся для строительства многофункционального жилого комплекса, который включает в себя объекты капитального строительства: 29 многоэтажных жилых домов, со встроенно-пристроенными объектами, пешеходную набережную, парковую зону, спортивные, культурно-развлекательные и иные объекты капитального строительства. В распоряжении «Политсибру» оказались эскизы планируемого квартала.

Именно ООО «МДС-Алтай» выступило инициатором создания искусственного земельного участка на Лесном пруду. Стоит отметить, что земля расположена на Булыгинском месторождении песка, право разработки которого принадлежит «МДС-Алтай». В связи с этим, сложилась ситуация, при которой для участия в аукционе претенденту требовалось получить на это согласие у «МДС-Алтай». Впрочем, предположения о возможном препятствовании компании конкурентам не подтвердились – в торгах участвовали две фирмы.

«Аукцион мы выиграли. Кроме нас была ещё одна организация. Они к нам приходили, мы заключали с ними соглашение и давали согласие для участия в аукционе. Никого не отбрасывали, есть порядок – мы его соблюдали», – пояснил совладелец ООО «МДС-Алтай» Виктор Бубенин.

Что и когда будут делать на Лесном пруду?

На берегу Барнаулки будет сформирована самая протяжённая в городе набережная, длиной 2,2 км. Для сравнения: протяжённость набережной Оби вчетверо меньше – 0,55 км. Также в «МДС-Алтай» намерены создать участок, подходящий для квартальной застройки, а на саму застройку привлекать инвесторов.

«С учётом сложившейся ситуации с пандемией, о точных сроках говорить сложно. Экспертиза, например, может занять продолжительное время — тут не всё от нас зависит. Сейчас будет разрабатываться техническая документация, до нового года мы обязательно уже приступим к работам, сто процентов.», – отметил Виктор Бубенин.

Будет ли новый участок интересен застройщикам?

В начале июня на торги был выставлен последний участок в Барнауле, подходящий под квартальную застройку. Как рассказал «Политсибру» председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, на данный момент для строителей осталось два пути: точечная застройка и снос старого жилья для строительства нового.

«Дальше идут застраиваемые территории, на которых нужно заниматься сносом. Чтобы сформировать какой-то квартал под комплексную застройку, нужно определиться с механизмом расселения частных домов или муниципального жилья. Нужно ведь не только его выкупать, но и предусматривать проект планировки с дорогами, сетями, объектами соцкультбыта. Есть юридические вопросы, какие-то прописаны, какие-то – нет. Как это будет происходить и кто этим будет заниматься, пока неясно», – пояснил глава Союза строителей.

Относительно планируемого участка на Лесном пруду Александр Мишустин отметил, что его ещё только предстоит создать, поэтому говорить о нём преждевременно, однако любой участок в пределах городской черты, конечно, будет интересен застройщикам.

Самый первый эскиз квартала на берегу Барнаулки выглядел так:

В 2019 году проект был серьёзно доработан, с рендерами и подробностями можно ознакомиться по ссылке ниже.