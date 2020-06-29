Три кандидата. Кто пойдет на довыборы в АКЗС от «Справедливой России»

Новости 03.07.2020 9:21 882

"Справедливая Россия" определилась с кандидатами на дополнительные выборы в Алтайское краевое Заксобрание. Об этом "Политсибру" сообщили в партии сразу после конференции по выдвижению в четверг, 2 июля. Кандидатам от партии не придется собирать подписи избирателей в свою поддержку, поскольку СР имеет квоту.

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Итак, на одномандатном избирательном округе №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) СР будет выдвигать Елену Афанасьеву.

Напомним, также по этому округу будет баллотироваться председатель потребкооператива "ЧарышАгроПродукт" Максим Кочев (от "Единой России").

На округе №26 (Октябрьский район Барнаула) эсеры выбрали в качестве кандидата Павла Иванченко. Также за депутский мандат на округе поборются гендиректор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" Артем Шамков (от "Единой России") и самовыдвиженец Андрей Крылов (но ему в отличие от соперников от ЕР и СР еще нужно собрать подписи для регистрации).

На округ №31 (часть Бийска) "Справедливая Россия" выбрала депутата Бийской Думы, председателя Совета местного отделения партии Елену Речкову. От ЕР пойдет гендиректор ООО "Специалист" Григорий Бахтин.

"Каждый из выдвинутых кандидатов имеет все шансы получить поддержку избирателей, потому что все они работящие, честные, думающие люди. Уверен, что в случае победы, они будут достойно отстаивать принципы социальной справедливости в краевом парламенте и защищать интересы избирателей на округе", - прокомментировал глава алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Напомним, довыборы трех депутатов АКЗС состоятся 13 сентября 2020 года. Сейчас СР в краевом парламенте представляют шесть депутатов.