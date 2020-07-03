Герман Греф рассказал о хороших взаимоотношениях с «Яндексом»

Новости компаний 02.07.2020 18:10 384

Председатель правления Сбербанка прокомментировал передел долей в совместном бизнесе. Как отметил в интервью ТАСС глава банка, появилась необходимость реструктуризации совместного бизнеса.

«У нас нет развода. Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения», – прокомментировал Герман Греф.

Относительно компании «Яндекс.Деньги» глава банка отметил, что она «выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе Сбера»:

«Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс.Деньгам» уже семь лет… У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке».

Герман Греф отметил, что конкуренция между экосистемами создаёт определённые сложности.

«Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант», – рассказал президент Сбербанка.

Напомним, в рамках достигнутых договорённостей Сбербанк продаёт «Яндексу» 45% в компании «Яндекс.Маркет» и полностью выкупает его долю – 25% плюс 1 рубль, в компании «Яндекс.Деньги».