Такая разная Сибирь. Как регионы СФО проголосовали по Конституции

Рейтинги 02.07.2020 13:39 1023

Недельное голосование по внесению поправок в основной закон страны закончилось общероссийской явкой почти в 68%. Несколько дней досрочки, активная агитация (называемая информированием), расширение надомного голосования, несколько "плюшек" накануне голосования от президента дали нужный результат. О том, как регионы Сибири поддерживали Конституцию, в обзоре "Политсибру".

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Итак, самая высокая явка зафиксирована в Тыве. На участки пришли 181 тысяча из 195 тысяч избирателей. Они и проголосовали образцово-показательно - почти 97% за.

Традиционно хорошо голосует и Кузбасс: при явке в 88% Конституцию поддержали 87%. Наименьший показатель активности в Томской и Иркутской областях (по 44%). Там же и самый высокий процент неодобрения поправок - по 34%.

Алтайский край - середнячок. Здесь явка всего на 0,5% не дотянула до 50%. Зато уровень поддержки один из самых высоких по Сибири (71%).

Отметим и другие российские регионы. Продолжает патриотично голосовать Крым. Здесь поправки в Конституцию поддержали более 90% участников плебисцита. Почти 98% одобрения принесла Чечня. Свыше 85% поддержки инициатива президента об изменении основного закона страны получила в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской, Тамбовской, Пензенской, Брянской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Мордовии, Дагестане, Башкортостане и Кабардино-Балкарии.

Самыми протестными стали Ненецкий автономный округ (55% против) и Якутия (40%).

Явка в регионах СФО:

92,79% – Республика Тыва

88,46% – Кемеровская область

64,98% – Омская область

59,01% – Красноярский край

51,48% – Республика Хакасия

51,46% – Республика Алтай

49,49% – Алтайский край

47,79% – Новосибирская область

44,57% – Томская область

44,18% – Иркутская область

Голосование в поддержку Конституции: