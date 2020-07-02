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Такая разная Сибирь. Как регионы СФО проголосовали по Конституции

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Недельное голосование по внесению поправок в основной закон страны закончилось общероссийской явкой почти в 68%. Несколько дней досрочки, активная агитация (называемая информированием), расширение надомного голосования, несколько "плюшек" накануне голосования от президента дали нужный результат. О том, как регионы Сибири поддерживали Конституцию, в обзоре "Политсибру".

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Итак, самая высокая явка зафиксирована в Тыве. На участки пришли 181 тысяча из 195 тысяч избирателей. Они и проголосовали образцово-показательно - почти 97% за.

Традиционно хорошо голосует и Кузбасс: при явке в 88% Конституцию поддержали 87%. Наименьший показатель активности в Томской и Иркутской областях (по 44%). Там же и самый высокий процент неодобрения поправок - по 34%.

Алтайский край - середнячок. Здесь явка всего на 0,5% не дотянула до 50%. Зато уровень поддержки один из самых высоких по Сибири (71%).

Отметим и другие российские регионы. Продолжает патриотично голосовать Крым. Здесь поправки в Конституцию поддержали более 90% участников плебисцита. Почти 98% одобрения принесла Чечня. Свыше 85% поддержки инициатива президента об изменении основного закона страны получила в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской, Тамбовской, Пензенской, Брянской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Мордовии, Дагестане, Башкортостане и Кабардино-Балкарии.  

Самыми протестными стали Ненецкий автономный округ (55% против) и Якутия (40%). 

Явка в регионах СФО:

  • 92,79% – Республика Тыва
  • 88,46% – Кемеровская область
  • 64,98% – Омская область
  • 59,01% – Красноярский край
  • 51,48% – Республика Хакасия
  • 51,46% –  Республика Алтай
  • 49,49% – Алтайский край
  • 47,79% – Новосибирская область
  • 44,57% – Томская область
  • 44,18% – Иркутская область

Голосование в поддержку Конституции:

  • 96,79% – Тыва (против – 2,99%)
  • 87,29% – Кузбасс (против – 12,03%)
  • 71,91% – Алтайский край (против – 26,86%)
  • 70,10% – Красноярский край (против – 28,97%)
  • 69,52% – Хакасия (против – 29,38%)
  • 67,58% – Новосибирская область (против – 31,3%)
  • 66,16% – Горный Алтай (против – 32,83%)
  • 64,86% – Томская область (против – 34,09%)
  • 64,28% – Иркутская область (против – 34,84%)
  • 62,09% – Омская область (против – 36,66%)

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#конституция #регионы сибири #сибир
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