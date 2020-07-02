+ 5 новых случаев. Число скончавшихся от коронавируса в Алтайском крае вновь растет

Новости 02.07.2020 12:15 2177

По данным оперативного штаба Алтайского края выявлено 75 новых случаев коронавируса и пять новых смертей. Вновь основная масса выявленных приходится на районы края.

Барнаул – 18 человек, Бийск – 15, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Павловский район – 4, Зональный и Первомайский район – по 3, Михайловский, Смоленский, Тальменский районы – по 2, Белокуриха, Заринск, Быстроистокский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Солонешенский, Баевский районы – по одному человеку

Всего в крае инфицированных – 4134 человека, в том числе 410 детей. В 2373 случаях отмечено бессимптомное течение, у 1220 заболевших - инфекция протекает в форме ОРВИ, у 541 пациентов зафиксирована внебольничная пневмония. В настоящее время в госпиталях края находится 83 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек из них.

За сутки скончалось 5 человек: 3 - от COVID-19, в 2 случаях к смерти привели иные причины. Всего за весь период скончались – 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело – 3009 (2712 взрослых и 297 детей). За прошедшие сутки выздоровело 39 человек (взрослые – 34, дети – 5).

На 2 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1061 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32184 человек. В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию всего обследовано 202388.