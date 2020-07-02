Алтайскому предприятию грозит штраф за незаконную добычу глины у кладбища

Новости 02.07.2020 13:10 1147

Сельские депутаты Александровки в Смоленском районе требуют запретить местному предприятию «Агро-Сибирь» добывать глину с холма. Дело в том, что этот холм находится у сельского погоста. Некоторые жители говорят, что «скоро у покойников ноги торчать будут».

«Агро-Сибирь» недавно отметило 15-летие. Руководитель предприятия Владимир Шитц рассказал журналистам «Вести-Алтай», что приступил к работе на месте разваленного зерносовхоза и постоянно что-то строит и восстанавливает. А глину берет с того самого холма. Только он не открывал карьер, а взял полезные ископаемые там, где их брали «испокон веков».

Глава сельсовета Сергей Желтов рассказал, что расстояние непосредственно от карьера до кладбища большое, стоков воды нет, угрозы обрушения также нет. Однако по закону добыча глины без специального разрешения запрещена.

По словам государственного инспектора Алтайского края в области охраны окружающей среды Марины Мамелиной, глину можно добывать на основании лицензии. В ней должно быть конкретно указано место, где субъект может добывать глину, и время.

Такого документа у «Агро-Сибири» нет. Это значит ему грозит штраф. Кроме того, Минприроды может потребовать у предприятия рекультивировать карьер.