«Два Алтая» свяжет новый авиарейс

Новости 02.07.2020 11:55 860

3 июля, состоится открытие воздушного сообщения «Горно-Алтайск – Белокуриха», передаёт Минтранс Алтайского края.

"В рамках развития региональных авиаперевозок, создающих возможность пользования воздушным транспортом широким слоям населения, способствующих развитию внутреннего туризма, в ближайшую пятницу - 3 июля - состоится открытие воздушного сообщения «Горно-Алтайск – Белокуриха»", - сообщается на сайте ведомства.

Рейс будет выполняться авиакомпанией "Сибирская Легкая Авиация" на имеющихся в ее парке самолетах Ан-28 и L-410. К приему подготовлена посадочная площадка в пяти км от города-курорта. На первом этапе отправление воздушного судна будет осуществляться два раза в неделю.

В авиакомпании сообщают, что этот рейс будет объединён с регулярным рейсом «Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск». Стыковка рейсов Красноярск – Горно-Алтайск – Белокуриха запланирована с 3 июля по 23 августа по понедельникам и пятницам в 16:35 и 19:00 из Красноярска. По маршруту Белокуриха – Горно-Алтайск – Красноярск - с 4 июля по 24 августа по вторникам и субботам в 08:00 и 09:10 из Белокурихи.

Преимущество стыковочного рейса – единая регистрация. Приобретается один билет, выдается два посадочных талона и две багажные бирки. Норма бесплатного провоза багажа 10 кг.