От 32% до 92%. Как районы и города Алтайского края голосовали по Конституции

Окончательные итоги еще не подведены, но и по предварительным расклад понятен. В целом явка в Алтайском крае составила чуть более 49%. Районы голосовали традиционно активнее городов. "Политсибру" проанализировал имеющиеся на сайте Избиркома данные и выделил наиболее активные муниципалитеты.
Итак, общая явка составила 49,49% (897 951 человек из 1,8 миллионов избирателей). За поправки проголосовали 645 тысячи человек (71,91%), против - 241 тысяча человек (26,86%).
В Барнауле на участки пришли (или вызвали комиссию на дом) в общей сложности 247 тысяч человек, что составляет 46,5% избирателей.
Вот, как голосовали районы Барнаула:
Бийчане не проявили большой активности. На голосование пришло всего 32,8% избирателей.
В Рубцовске проголосовало 33%. А в Рубцовском районе - 66%. При этом и горожане и селяне одной из самых неблагополучных территорий края в целом поддержали поправки: 69-70% за и 28-29% против.
В Заринске явка составила 40,26%. Поддержали поправки чуть более 70% пришедших на голосование, против были 28,8%.
Славгород внес в копилку региона 39,94% явки, а также 71,6% за поправки.
А Камень-на-Оби вместе с Каменским районом - 45,11% явки и 73,63% за.
В Новоалтайске позицию по Конституции выразили 37,51%. Из них 67,72% избирателей ее поддерживают, а 30,92% - не поддерживают.
Сельские территории традиционно голосуют лучше городских. Выделим лидеров и аутсайдеров в разрезе явки.
Самую высокую явки показали Родинский (92%), Алейский (81,82%), Заринский (83,99%) и Ключевской (80,91%) районы.
Причем уровень поддержки там составил 81,21%, 74%, почти 77% и почти 82% соответственно.
А вот в Михайловском районе на участки пришло всего 32,44% избирателей. Но в общекраевой тренд поддержки они уложились: 67,95% были за, 30,36% - против.
В Змеиногороском явка составила 45,31%. Поправки поддержали 71,17%, не поддержали - 27,78%. В Первомайском - 45,08% пришли на участки, за сказали 71,68%
В Смоленском: 49,45% и 75,21% соответственно. Топчихинском: 47,22% и 73,84%.
И отдельно отметим некоторые муниципалитеты по уровню поддержки
ТОП-10 За
ТОП-10 Против
ТОП-10 явка
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