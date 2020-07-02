От 32% до 92%. Как районы и города Алтайского края голосовали по Конституции

Аналитика 02.07.2020 11:26 4117

Окончательные итоги еще не подведены, но и по предварительным расклад понятен. В целом явка в Алтайском крае составила чуть более 49%. Районы голосовали традиционно активнее городов. "Политсибру" проанализировал имеющиеся на сайте Избиркома данные и выделил наиболее активные муниципалитеты.

Итак, общая явка составила 49,49% (897 951 человек из 1,8 миллионов избирателей). За поправки проголосовали 645 тысячи человек (71,91%), против - 241 тысяча человек (26,86%).

Города

В Барнауле на участки пришли (или вызвали комиссию на дом) в общей сложности 247 тысяч человек, что составляет 46,5% избирателей.

Вот, как голосовали районы Барнаула:

Железнодорожный: явка 49,82%, за поправки 72,26%, против - 26,13%

Индустриальный: явка 44,04%, за - 70,38%, против - 27,95%

Ленинский: явка 45,73%, за - 76,21%, против - 21,69%

Октябрьский: явка 55,75%, за - 73,13%, против - 25,92%

Центральный: явка 42,87%, за - 66,36%, против - 32,46%

Бийчане не проявили большой активности. На голосование пришло всего 32,8% избирателей.

В Рубцовске проголосовало 33%. А в Рубцовском районе - 66%. При этом и горожане и селяне одной из самых неблагополучных территорий края в целом поддержали поправки: 69-70% за и 28-29% против.

В Заринске явка составила 40,26%. Поддержали поправки чуть более 70% пришедших на голосование, против были 28,8%.

Славгород внес в копилку региона 39,94% явки, а также 71,6% за поправки.

А Камень-на-Оби вместе с Каменским районом - 45,11% явки и 73,63% за.

В Новоалтайске позицию по Конституции выразили 37,51%. Из них 67,72% избирателей ее поддерживают, а 30,92% - не поддерживают.

Районы

Сельские территории традиционно голосуют лучше городских. Выделим лидеров и аутсайдеров в разрезе явки.

Самую высокую явки показали Родинский (92%), Алейский (81,82%), Заринский (83,99%) и Ключевской (80,91%) районы.

Причем уровень поддержки там составил 81,21%, 74%, почти 77% и почти 82% соответственно.

А вот в Михайловском районе на участки пришло всего 32,44% избирателей. Но в общекраевой тренд поддержки они уложились: 67,95% были за, 30,36% - против.

В Змеиногороском явка составила 45,31%. Поправки поддержали 71,17%, не поддержали - 27,78%. В Первомайском - 45,08% пришли на участки, за сказали 71,68%

В Смоленском: 49,45% и 75,21% соответственно. Топчихинском: 47,22% и 73,84%.

И отдельно отметим некоторые муниципалитеты по уровню поддержки

ТОП-10 За

81,96% - Ключевской район

81,21% - Родинский район

79,21% - Кытмановский район

78,61% - Петропавловский район

78,20% - Усть-Пристанский район

77,24% - Краснощековский район

77,20% - Залесовский район

76,93% - Заринск

76,26% - Шипуновский район

76,21% - Ленинский район Барнаула

ТОП-10 Против

46,84% - ЗАТО Сибирский

35,42% - Алейск

32,46% - Центральный район Барнаула

32,28% - Белокуриха

31,93% - Романовский район

31,60% - Новичихинский район

31,52% - Поспелихинский район

31,44% - Табунский район

31,19% - Угловский район

30,92% - Новоалтайск

ТОП-10 явка

92,07% - Родинский район

83,99% - Заринский район

81,82% - Алейский район

80,91% - Ключевской район

73,80% - Петропавловский район

72,47% - Кытмановский район

73,24% - Кулундинский район

73,21% - Краснощековский район

72,01% - Суетский район

70,21% - Тюменцевский район