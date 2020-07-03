Сенатор Белоусов считает задачей законодателей обеспечить достойные условия для развития аграрной сферы страны

Новости 02.07.2020 10:55 463

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в совещании по вопросу подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014-2020 годах.

Как рассказал сенатор, на совещании был заслушал доклад статс-секретаря- заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации И. В. Лебедева о ходе подготовки министерством проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации уже принятых федеральных законов.

По словам сенатора, эти вопросы не раз выносились на обсуждение. А сейчас необходимо понять, что сделано и какие имеются проблемы, ведь от того, насколько качественно проведена работа по подготовке нормативных актов, настолько эффективным и по-настоящему «рабочим» на практике будет закон.

Всего, в настоящее время работа ведется по 46 подзаконным актам в рамках 19 федеральных законов. Министерством проделана серьезная работа, приняты 17 подзаконных актов из которых парламентарий особо выделил 3 приказа Минсельхоза России, направленные на реализацию норм Федерального закона «О карантине растений», это были последние непринятые документы по федеральным законам 2014 года.

Вместе с тем, остаётся открытым вопрос еще по 20 нормативным актам, первичный контрольный срок исполнения по которым был определен на период 2015-2019 годов и в дальнейшем перенесен на 2020 год. Речь идёт о вопросах целевого использования земель сельхозназначения, законодательного регулирования обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения и резонансном законе «О ветеринарии». По ряду документов, отмечает парламентарий, имеются объективные причины задержки их принятия, в том числе, необходимость внесения изменений в федеральные законы и процедуры по синхронизации позиций с другими Министерствами и ведомствами.

По мнению Сергея Белоусова, отечественные аграрии умеют работать в самых сложных условиях. Тому подтверждение непростая обстановка текущего года, вызванная ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая, тем не менее, не смогла повлиять на планы сельхозорганизаций.

"Посевная кампания стартовала вовремя и прошла в штатном режиме практически во всех субъектах России. Мы понимаем, какую роль для нашей страны играет устойчивое сельское хозяйство и насколько важно поддержать славный труд наших аграриев. Поэтому, задача законодателей обеспечить достойные условия для развития аграрной сферы страны, для жизни и работы на селе через создание необходимой нормативно-правовой базы и осуществление постоянного парламентского контроля за реализацией уже принятых законов", - подчеркнул парламентарий.

Сенатор также отметил конструктивный характер встречи и искреннюю заинтересованность Минсельхоза России сделать все возможное, чтобы ускорить разработку нормативных правовых актов.