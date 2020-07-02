Кто из алтайских думцев стал самым медийным в июне?

Рейтинги 02.07.2020 10:20 1445

Самым медийным депутатом Госдумы от Алтайского края в июне снова стал Александр Прокопьев. На вторую строчку поднялась Наталья Кувшинова, за ней идет Иван Лоор.

Александр Прокопьев в июне набрал меньше упоминаний в краевых СМИ, чем в мае, однако не потерял лидерство. Депутат снабдил все пункты сдачи ЕГЭ в крае антисептиками, об этом написали все краевые СМИ. Также стало известно, что Фонд Прокопьева вместе с фондом депутата Владимира Шаманова обустроил в Барнауле футбольную площадку.

Наталья Кувшинова стала героем репортажей о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она вместе с другими видными политиками региона проголосовала досрочно.

Много в июне выступал в СМИ Иван Лоор. Депутат комментировал ситуацию с засухой в крае.

В целом, в июне активность алтайских думцев в краевых СМИ снизилась, но многих депутатов с «нулевым» рейтингом, к примеру, Даниила Бессарабова, активно цитировала федеральная пресса.



Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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