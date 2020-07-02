Глава алтайского парламента заразился коронавирусом

Новости 02.07.2020 9:57 1994

Коронавирус добрался до высших должностных лиц Республики Алтай. 1 июля «Коммерсант» сообщил, что вирус подтвердился у председателя Госсобрания Владимира Тюлентина. Республиканский парламент работает в удаленном режиме.

"Вчера вирус подтвердили у моего помощника, я отправил его домой, потом самоизолировался и вызвал врачей. В тот же день диагноз также подтвердился и у меня. Признаков заражения нет, сейчас нахожусь дома, настроение хорошее", - приводит издание слова самого спикера.

После получения известий о наличии COVID-19 у Тюлентина, тесты на коронавирус сдали: глава республики Олег Хорохордин, члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в повседневном контакте с руководителем региона. У всех – отрицательные результаты. В правительстве региона ежедневно проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, на входе осуществляется бесконтактная термометрия, входной режим в здание правительства ограничен.

Всего 1 июля в Республике Алтай выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Алтайском крае в настоящее время на самоизоляции находится губернатор региона Виктор Томенко. Подозревалось также заражение у коллеги Владимира Тюленина – спикера Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко. Однако, последнему повезло больше – его тест оказался отрицательным.