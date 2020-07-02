Глава алтайского парламента заразился коронавирусом

Коронавирус добрался до высших должностных лиц Республики Алтай. 1 июля «Коммерсант» сообщил, что вирус подтвердился у председателя Госсобрания Владимира Тюлентина. Республиканский парламент работает в удаленном режиме.
"Вчера вирус подтвердили у моего помощника, я отправил его домой, потом самоизолировался и вызвал врачей. В тот же день диагноз также подтвердился и у меня. Признаков заражения нет, сейчас нахожусь дома, настроение хорошее", - приводит издание слова самого спикера.
После получения известий о наличии COVID-19 у Тюлентина, тесты на коронавирус сдали: глава республики Олег Хорохордин, члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в повседневном контакте с руководителем региона. У всех – отрицательные результаты. В правительстве региона ежедневно проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, на входе осуществляется бесконтактная термометрия, входной режим в здание правительства ограничен.
В Алтайском крае в настоящее время на самоизоляции находится губернатор региона Виктор Томенко. Подозревалось также заражение у коллеги Владимира Тюленина – спикера Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко. Однако, последнему повезло больше – его тест оказался отрицательным.
Он, как и губернатор, теперь будет работать из дома