Что и требовалось доказать. Эксперты о явке и итогах голосования по Конституции в Алтайском крае

Аналитика 02.07.2020 8:54 2579

Явка в 49,49%. До психологического минимума в 50%, конечно, не дотянули. Но зато процент одобрения - 71,91%. Так что власти Алтайского края могут выдохнуть: плебисцит в регионе прошел на уровне. О чем говорят эти цифры, удалось ли сделать "выборы" Конституции легитимными и какие партии укрепили свои позиции, читайте в материале "Политсибру".

Явка

На голосование по Конституции за семь дней, что были открыты участки (и еще девять дней, когда комиссии ездили по труднодоступным территориям) свою позиции выразили более 897 тысяч человек. Это чуть больше 49% от общего 1,8-миллионного количества избирателей.

За несколько недель до голосования сибирский политтехнолог Константин Лукин давал прогноз по явке на уровне 56-58% в среднем по краю. Но вышло меньше.

"49% — это нормальный результат для края, хотя и ниже ожидаемого. Но порога явки не было, так что никаких санкций региональной власти за это не будет. Да, не дотянули до отметки в 50%. И это будет еще некоторые время вспоминаться. Но в целом край провел плебисцит на должном уровне", - сказал Лукин "Политсибру".

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Рубцовская коммунистка, депутат АКЗС Вероника Лапина назвала явку для такого рода голосования предсказуемой.

"Видно, что выше она в сельской местности (там был обход по домам с приглашением на голосование), и там, где воинские части (в Сибирском будет выше 70% явка). А в Рубцовске вот самая низкая, это показатель отношения жителей к происходящему, апатии и нежеланию участвовать в фарсе", - отметила Лапина.

Рубцовск показал явку в районе 32%. При этом почти 70% жителей города, пришедших на участки, проголосовали за.

Единоросс, депутат АКЗС Иван Мордовин считает, что невысокая явка вполне объяснима.

"В нашем крае избиратели традиционно менее активно ходят на выборы. Кроме того, на итоговой явке, как мне кажется, отразились опасения граждан относительно распространения коронавируса. А также так называемые "дачный сезон", что объясняет слабую активность жителей городов и высокую явку в сельских территориях", - отметил он.

Легитимность

По словам Константина Лукина, голосование действительно было легитимный и довольно чистым. Власти не стали дорисовывать явку и результаты, в чем Алтай часто обвиняли в прошлые годы. Наоборот - постарались сделать все максимально честно. Даже выезды на предприятия, в чем Избирком упрекала оппозиция, были разрешены правилами проведения плебисцита. В том числе и для эпидемиологической безопасности.

Политтехнолог Антон Понкрашев отмечает, что по сравнению с другими регионами СФО, Алтайский край выглядит вполне достойно, жители показали заинтересованность — кто голосованием, кто желанием поддержать свой город в голосовании за "Город трудовой доблести.

"С момента объявления голосования много говорилось о том, что администрация президента поставила мифические контрольные цифры по явке и результату, но по факту установка была одна — легитимность голосования не должна вызывать вопросов, и вот с этим регионы справились по разному. Алтайский край неделю голосования может занести себе в копилку", - считает Понкрашев.

По его словам, это был самый спокойный день голосования (или неделя, если хотите) в Алтайском крае. Не было информационных вбросов, федеральных скандалов, вообще никаких серьёзных претензий к проведению. Возможно, это особенность голосования, что здесь не было борьбы между партиями и кандидатами. Возможно, что то был некий консенсус, который всех устроил и никто не захотел его нарушать, предполагает эксперт.

Итоги голосования

Иван Мордовин уверен: результаты свидетельствуют о поддержке и одобрении жителями региона предложенных изменений в Конституцию страны.

"Чуть более 71% За — это ожидаемо и нормально для региона. Оно примерно так в последние дни и ощущалось. Здесь тоже никаких планок не было и результатом все очень довольны", - добавляет Константин Лукин.

По его словам, понуждения к голосованию не было. Потому что все и так были уверены в "победе". А при таком общем настроении, за голосовали и люди без определенной позиции. Так называемые подвижные избиратели, которые решаются в последний момент и выбирают заведомо сильную сторону.

При этом разные территории показали разный результат и власти еще предстоит их проанализировать и сделать выводы. Тот же протестный Камень-на-Оби: явка чуть ниже среднего по краю и хороший процент одобрения. Зато в Бийске явка в пределах 33%, но тоже с хорошим общим результатом.

Антон Понкрашев, оценивая результат, обращает внимание еще на один важный момент.

"Общероссийское голосование — это был по своей сути плебисцит доверия политике Владимира Путина. На выборах президента в 2018 году край показал хороший результат, практически 65%, через два года процент одобрения деятельности Путина в регионе вырос на 6%", - говорит он.

Позиции партий

Несмотря на то, что партии напрямую в процессе не участвовали, каждая их них тоже получила какой-то результат для себя.

"Единая Россия" грамотно дистанцировалась от плебисцита: напрямую не связывала себя с поправками, а только лишь высказывала поддержку. Это позволило избежать большого антирейтинга. И при этом привести свой электорат.

А вот "Справедливая Россия" в очередной раз самоустранилась.

"Партии не было в повестке дня по Конституции, позиция справедливороссов была невнятной и непонятной. Что, разумеется, пойдет им в минус. И в очередной раз показывает, что у СР проблема с самоидентификацией", - отмечает Константин Лукин.

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ЛДПР тоже особо не светилась, но их точка зрения была однозначной: они поддерживали поправки. Кроме того, это единственная оппозиционная партия, которая направила наблюдателей на голосование.

Что же касается КПРФ, то Лукин считает, что коммунисты выбрали правильный путь: попробовали перехватить повестку, предложили свои поправки.

"Это был содержательный протест. И партия в очередной раз показала, что оппозиция здесь — именно они", - уверен он.

А вот Антон Понкрашев считает наоборот КПРФ оказалась не готова к борьбе против поправок.

"Отказ от выставления наблюдателей и отсутствие публичных акций против поправок, говорит о том, что партия не смогла понять, что ей делать. Скорее всего все протестные голоса в Алтайском крае коммунисты запишут себе в актив, но по сути, это будут не их голоса", - подытоживает он.