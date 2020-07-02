71,91% - за. Стали известны итоги голосования по Конституции в Алтайском крае

Новости 02.07.2020 7:15 1512

За поправки в Конституцию проголосовали 71,91% избирателей Алтайского края. Такие данные опубликованы на сайте краевой Избирательной комиссии.

Итак, поправки поддержали 645 тысяч 603 человека, что составляет 71,91% от общего числа проголосовавших. Всего в регионе, напомним, 1,8 млн избирателей.

Против поправок выступили 241 тысяча 132 человека. Это 26,86%. 11 тысяч бюллетеней признаны недействительными. Общая явка в Алтайском крае по предварительным данным едва не дотягивает до 50%, а точнее - 49,49%.

В целом по России изменения основного закона станы поддержало 78% пришедших на голосование, не поддержало - 21,18%.