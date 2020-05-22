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Прокуратура заинтересовалась долгами по заработной плате на предприятиях Алтайского края

Новости
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В поле внимания правоохранителей попали 4 предприятия, расположенные в Ключевском районе, городах Барнауле, Бийске, Заринске и имеющих задолженность по заработной плате более 38 млн. руб. Первым заместителем прокурора края Александром Фоминым было проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, в котором приняли участие  руководители контролирующих и правоохранительных органов, работники аппарата прокуратуры края, конкурсные управляющие предприятий должников.

Поскольку ситуация с выплатой долгов на данных предприятиях остается острой и требует дополнительных мер со стороны уполномоченных служб, по результатам заседания участниками определен перечень дополнительных проверочных мероприятий, сообщает официальный сайт прокуратуры.

Напомним, ранее краевыми властями была озвучена информация о задолженности заработной платы перед 510 работниками восьми организаций края. А среди задолжников числились два рубцовских предприятия: МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и ОАО «АСМ-Запчасть».

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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