Алтайский драмтеатр вновь пытаются отремонтировать к 100-летнему юбилею

30 июня были рассмотрены заявки на тендер на ремонт сценической механики Алтайского краевого Театра драмы им. В.М. Шукшина. Аукцион состоится 7 июля, на него подано две заявки, которые признаны соответствующими требованиям.
27 ноября 2021 года краевому театру драмы исполнится ровно 100 лет. Сценическая механика была установлена в нём около 50 лет назад – в 1972 году, в ходе строительства здания, в котором ныне расположен театр. С тех пор она практически не обновлялась.
В 2006-2007 годах была проведена масштабная реконструкция театра. Капитальному ремонту подвергся фасад здания театра, зрительское фойе театра с витражами, кассовый зал, зрительный зал с заменой театральных кресел. Появилась ночная подсветка здания. Однако, сценической механики реконструкция почти не коснулась. Если элементы верхней механики были частично обновлены, то нижняя – поворотный круг – так и не подверглась ремонту, сменился лишь настил планшета, но и тот был уложен плохо.
В апреле 2020 года на сайте госзакупок появилось два тендера – на ремонт нижней и верхней механики сцены алтайского драмтеатра. Их общая стоимость составила почти 35 млн рублей. Однако, вскоре тендеры были сняты. В региональном Минкульте пояснили, что финансирование проекта оказалось под вопросом из-за убытков бюджета, понесённых в связи с пандемией коронавируса.
Судя по всему, вопрос с деньгами решился, поскольку 10 июня два тендера были объединены в один и размещены вновь. 26 июня завершился срок подачи заявок на участие в торгах. 30 июня обе поданные заявки были одобрены комиссией и допущены к участию в аукционе. Ценовых предложений пока сделано не было. При этом, работы должны быть завершены до 31 августа 2020 года.
пандемия коронавируса может отразиться на финансировании проекта