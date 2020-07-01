Алтайский драмтеатр вновь пытаются отремонтировать к 100-летнему юбилею

Новости 01.07.2020 17:45 1647

30 июня были рассмотрены заявки на тендер на ремонт сценической механики Алтайского краевого Театра драмы им. В.М. Шукшина. Аукцион состоится 7 июля, на него подано две заявки, которые признаны соответствующими требованиям.

Когда сцену ремонтировали в последний раз?

27 ноября 2021 года краевому театру драмы исполнится ровно 100 лет. Сценическая механика была установлена в нём около 50 лет назад – в 1972 году, в ходе строительства здания, в котором ныне расположен театр. С тех пор она практически не обновлялась.

В 2006-2007 годах была проведена масштабная реконструкция театра. Капитальному ремонту подвергся фасад здания театра, зрительское фойе театра с витражами, кассовый зал, зрительный зал с заменой театральных кресел. Появилась ночная подсветка здания. Однако, сценической механики реконструкция почти не коснулась. Если элементы верхней механики были частично обновлены, то нижняя – поворотный круг – так и не подверглась ремонту, сменился лишь настил планшета, но и тот был уложен плохо.

Вторая попытка

В апреле 2020 года на сайте госзакупок появилось два тендера – на ремонт нижней и верхней механики сцены алтайского драмтеатра. Их общая стоимость составила почти 35 млн рублей. Однако, вскоре тендеры были сняты. В региональном Минкульте пояснили, что финансирование проекта оказалось под вопросом из-за убытков бюджета, понесённых в связи с пандемией коронавируса.

Судя по всему, вопрос с деньгами решился, поскольку 10 июня два тендера были объединены в один и размещены вновь. 26 июня завершился срок подачи заявок на участие в торгах. 30 июня обе поданные заявки были одобрены комиссией и допущены к участию в аукционе. Ценовых предложений пока сделано не было. При этом, работы должны быть завершены до 31 августа 2020 года.

Кроме того, 30 июня появился тендер на выполнение работ по капитальному ремонту сценических механизмов в Государственной филармонии Алтайского края, стоимостью 1,6 млн рублей.